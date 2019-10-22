توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح انتشار السحب المنخفضة على أجزاء من السواحل المطلة على بحر عمان وسواحل بحر العرب.

وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطارمتفرقة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب المتقطع خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمحافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى الأجزاء الساحلية لبحر عمان.

إلى ذلك توقع النموذج الأمريكي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، بحدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال تقرير صادر عن المركز الإقليمي الهندي، إنه تم رصد منطقة من الضغط الجوي المنخفض LPA في جنوب بحر العرب مع احتمال تطورها إلى منخفض مداري خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن الحالة المدارية متوقع تتحركها باتجاه الغرب والشمال الغربي.

وأشار خبراء أرصاد إلى أن الموسم الثاني لتشكل الحالات المدارية في بحر العرب يمتد من بداية أكتوبر وحتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام.