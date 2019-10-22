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سعر نفط عمان إلى ما دون 60 دولارا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 12:45 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان إلى ما دون 60 دولارا

 

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الثلاثاء 59.95 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بلغ 20 سنتًا مقارنة بسعر يوم الاثنين الذي بلغ 60.15 دولار أمريكي.

 

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