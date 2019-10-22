جود قصي أتاسي | برلين

يا بعضًّا مني

عدْ إليّ

لأكتمل.

ها أنا... أتوضأ بالشمس.

أتمتم بما لا أعرف

من صلوات،

أغسل غبار الفجيعة،

وأنتظرك

أيها العابر في أزمنة الغياب

أيها الغائب

في خياشيم المنافي

اشتقتك بحجم....... تعبي،

كم هي واسعة حقيبة قلبي،

اتسعت كل هذا الحنين،

إليك..

بحجم وطن اشتقتك

ألم يحدثك

قلبك عني...

مُرٌّ هو غيابك...

كطعم الفطام

مُوجع كظفر ناشب باللحم

كن عند حسب ظن قلبي

بك....

وأبحر..

نحوي..

كن عاقلا......

وارتدي جنوني

ها أنا أرسمك

بين الجفن، والجفن،

في ضباب غربتي

خامسَ الفصول

وثامنَ المستحيلات

وضوءًا في مقلتيّ

فزاد العتم

وكان العذاب..

وزاد الشقاء

وكان القلق

***

أيها الغائب

إني اختنق كمولود

في لحظة الطلَّق،

كأنك على غفلة مني،

أطبقت على قلبي أهداب الخريف،

تنهد ، شهق،

فتناثرت من الروح ألف حكاية.