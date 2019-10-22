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التوقيع على مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية بين السلطنة والمجر

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:55 ص بتوقيت مسقط

التوقيع على مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية بين السلطنة والمجر

مسقط - العمانية

استقبلَ مَعَالي يُوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، بديوان عام وزارة الخارجية، أمس، معالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجرية.

وتمَّ خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أكد الوزيران رغبة البلدين في تطوير هذه العلاقة بما يرقى لمستوى التطلعات. وناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث أكدا أهمية دعم كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

وتمَّ خلال المقابلة التوقيع على مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية بين البلدين، ووقَّعها من جانب السلطنة معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومن الجانب المجري معالي وزير الخارجية والتجارة المجرية.

ورحَّبت السلطنة برغبة الحكومة المجرية فتح سفارة لها في مسقط؛ لتفتح بذلك آفاقا جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوثِّق الروابط المشتركة في مختلف المجالات وتعززها.. حضر المقابلة من الجانب العماني عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية، كما حضرها من الجانب المجري سعادة تيبورستماري السفير المجري المعتمد لدى السلطنة، وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير المجري.

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