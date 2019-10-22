النعماني يستعرض العلاقات التاريخية الطيبة بين السلطنة وأمريكا

مسقط - الرؤية

استقبلَ مَعَالي الفريق أوَّل سُلطان بن مُحمَّد النعماني وزير المكتب السلطاني، بمكتبه، صباح أمس، مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط.

ورحَّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له. ومن جانبه، قدم نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط شكره وتقديره لمعاليه، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، كما تمَّ تبادل الأحاديث الودية، واستعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط الجانبين وتطويرها؛ بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إلى جانب التطرُّق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.. حضر اللقاء سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة.