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استعراض التحضيرات لاجتماع وزراء الصحة بـ"دول التعاون"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

استعراض التحضيرات لاجتماع وزراء الصحة بـ"دول التعاون"

 

مسقط - الرؤية
استقبلَ مَعَالي الدُّكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، أمس الإثنين، سعادة سليمان بن صالح الدخيل مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين، كما تمَّ بحث تحضيرات بدء أعمال  الاجتماع الخامس للجنة أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمؤتمر العام الثاني والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون واليمن، اللذين يُقامان غدا الأربعاء.
واستعرضَ سعادة مدير عام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الإنجازات التي حققها المجلس طوال السنوات الماضية، وتطلعاته المستقبلية لعمل المجلس، وسبل تطويره بما يخدم مصالح الدول الأعضاء.. حضر المقابلة عددٌ من المسؤولين بوزارة الصحة.

 

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