النبهاني يشارك في مؤتمر "الأمن والدفاع لرؤساء أركان الدفاع" بالسعودية

مسقط -الرؤية

شاركَ الفريق الرُّكن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، والوفد العسكري المرافق له، في مؤتمر "الأمن والدفاع لرؤساء أركان الدفاع" للدول الشقيقة والصديقة، والذي عُقِد في العاصمة السعودية الرياض.

وناقش الاجتماع عدداً من الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال التعاون العسكري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والأجنبية المشاركة في فعاليات الاجتماع، وبما يخدم المصالح المشتركة. وقد عاد إلى البلاد الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة؛ حيث كان في استقباله عددٌ من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.