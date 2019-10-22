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بدعوة من المحرزي

وزير التراث الإيراني يصل مسقط في زيارة تستغرق 4 أيام

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

وصل إلى البلاد، أمس، معالي الدكتور علي أصغر مونسان وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للسلطنة تستغرق أربعة أيام؛ تلبية لدعوة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة.

ويلتقي معالي الوزير الضيف -خلال الزيارة- عددًا من المسؤولين بالدولة؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، كما سيعقد اجتماعا مشتركا مع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة  لبحث التعاون الثنائي في المجال السياحي وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم حلقة عمل ترويجية للوفد الإيراني واجتماعات عمل مباشرة بديوان عام الوزارة لحوالي 50 شركة سفر وسياحة إيرانية مع نظرائها من مؤسسات القطاع السياحي العماني، إضافة لزيارة عدد من المعالم الحضارية والمواقع السياحية بمحافظة مسقط كجامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية والمتحف الوطني وسوق مطرح.

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