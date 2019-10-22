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غدا.. السلطنة تستضيف الاجتماع الـ22 لوزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة، غدًا، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعقد بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ويناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات؛ منها: قرارات المجلس الأعلى حول العمل التطوعي وإستراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك في دورته الـ39 (الرياض ديسمبر 2018م)، وقرار المجلس الوزاري بشأن التخطيط العمراني الإستراتيجي، إضافة لجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وكود البناء الخليجي، وقواعد المعلومات البلدية، وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال العمل البلدي، وإبراز العمل البلدي الخليجي المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

فيما يعُقد اليوم، بمقر الهيئة، الاجتماع التحضيري الخامس والثلاثين لأصحاب السعادة مسؤولي البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستعرض الموضوعات السابقة والتحضير لمناقشتها في الاجتماع الوزاري.

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