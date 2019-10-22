السلطنة تشارك في أعمال برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشباب بنيويورك

مسقط - الرؤية

تُشارك مندوبتا السلطنة في برنامج الأمم المتحدة للمندوبين الشّباب أمل بنت حبيب الوهيبيّة وأصيلة بنت سالم الحسنيّة، في أعمال اللجنة الثالثة (الاجتماعيّة، والإنسانيّة، والثقافيّة)، ضمن أعمال الدورة الـ74 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في الفترة (أكتوبر- نوفمبر 2019)، بتنظيمٍ من اللجنة الوطنيّة للشّباب، وبالتعاون مع وزارة الخارجيّة ووزارة الشؤون الرياضيّة.

وتأتي مشاركتهما ضمن اشتغالات اللجنة الوطنيّة للشّباب في تمكين الشّباب العُماني، وتوسيع مشاركتهم على مختلفِ الأصعدةِ والمجالات؛ إذ تشارك المندوبتان الآن في مرحلة التمثيل الشبابي، والتي تتمحور بشكلٍ رئيس في إلقاء كلمة الشّباب العُماني أمام نظرائهم الشباب ووفود دول الأعضاء المشاركة في أعمال اللجنة (الاجتماعيّة والإنسانيّة والثقافيّة).

وقد خضعت المندوبتان في وقتٍ سابق لمرحلة البناء المعرفي من خلال الانخراطِ في دورات تعريفية بالأمم المتحدة وهيكلتها والمؤسسات المرتبطة بها في السلطنة، كما تم إطلاعهما على أفضل المبادرات والتجارب الشبابية التي أُقيمت في السلطنة، وأفضل الممارسات التي تبحث سبل التنمية المستدامة وصقل المهارات الشبابية، بالإضافة لجهود السلطنة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنميةً لريادة الأعمال.

وأشاد الدكتور سامي بن سالم الخروصي رئيس اللجنة الوطنيّة للشّباب، بالجهود التي بذلتها المندوبتان في مرحلة البناء المعرفي؛ حيث لم تألُ المندوبتان جهدًا في البحثِ والتقصِّي والتثقيف، لتكونا خير ممثلٍ للشّباب في الجمعية، مؤكِدًا أنّ مشاركة المندوبتين في أعمال اللجنة الثالثة، جاء ذلك في إطار تبادل الخبرات على مستوى العالم؛ حيث يتعرّف الشباب العُماني على أهم القضايا العالمية التي يواجهها الشباب في مختلف دول العالم وآلية حلولها؛ مما يُسهم في رفدهم بمعارف متنوّعة وخبرات تمكّنهم من اقتراح الحلول والمساهمة في استجابات سياسية أفضل للمشاكل التي تواجه الشّباب اليوم.

وأضاف أنَّ مشاركة أمل الوهيبيّة وأصيلة الحسنيّة لن تتوقّف عند هذا الحد، بل ستقوم المندوبتان بنقل تجربتهما للشّباب العُماني من خلال جلساتٍ سنعدها لها؛ حيث نأمل أن يكون التمثيل الشّبابي في البرنامج بعد سنتين أفضل مما وصلنا إليهِ الآن، تجربتنا الأولى في التمثيل الشّبابي مشرِّفة لنا كشباب، ونأمل أن يستفيد الشباب من تجربتيهما الدولية ويؤهلوا أنفسهم لتمثيلات دولية قادمة باسم السلطنة بإذن الله.