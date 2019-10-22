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الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة تناقش "دور البنوك الإسلامية"

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة تناقش "دور البنوك الإسلامية"

الرستاق - طالب المقبالي

رَعَى مَعَالي الدُّكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، صباح أمس، فعاليات الندوة التعريفية لمؤسسة الرستاق الوقفية العامة؛ وذلك بقاعة "ألف ليلة وليلة" بولاية الرستاق، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وسعادة الشيخ محافظ جنوب الباطنة وجمع غفير من الأهالي.

بدأت الندوة بكلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرستاق الوقفية، ألقاها سعادة الشيخ عبدالوهاب بن ناصر المنذري، ثم ألقت باسمة بنت محمد البسامية كلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

بعد ذلك، توالت أوراق عمل الندوة؛ حيث قدمت ورقة عمل بعنوان "حوكمة إدارة الوقف العامة"، قدمها أحمد بن سليمان القصابي، وورقة عمل بعنوان "دور البنوك الاسلامية.. صحار الاسلامي أنموذجا" قدمها عبدالواحد بن محمد المرشدي، وورقة عمل عن تجربة مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية قدمها خليل بن أحمد الخليلي.

بعد ذلك، قام راعي المناسبة بتدشين شعار مؤسسة الرستاق الوقفية، ثم أقيمت جلسة حوارية حول الوقف، وفي نهاية الاحتفال، قام راعي المناسبة بتكريم المشاركين والجهات الداعمة للندوة.

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