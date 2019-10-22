إغلاق أفقي لمؤشر سوق مسقط.. و62% تراجعا بقيم التداول

الرؤية - مريم البادية

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، في إغلاق أمس، إلى مستوى 4016 نقطة تقريبا؛ بربح 0.6 نقطة، بنسبة 0.015 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وارتفع مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4274 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضا في قيم التداول إلى 0.673 مليون ريال بنسبة انخفاض 62 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.801 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.033 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.78 مليار ريال.

وبلغتْ قيمة شراء غير العمانيين 29 ألف ريال وبنسبة 4 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 130 ألف ريال وبنسبة 19 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 101 ألف ريال عماني وبنسبة 15 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6515 نقطة منخفضا 21 نقطة وبنسبة 0.33 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4302 نقطة منخفضا 18 نقطة وبنسبة تغير 0.43 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1950 نقطة مرتفعا نقطة واحدة وبنسبة تغير 0.09 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 542 نقطة مرتفعا 4 نقاط وبنسبة 0.77 في المئة.

وجرى التداول، أمس، على أسهم 32 شركة، ارتفعت منها شركة واحدة وانخفضت 12 شركة، فيما استقرت أسعار 19 شركة، وتم التداول في 3,776,827 مليون سهم، بعدد صفقات 289 صفقة. وتصدر سهم شل العمانية للتسويق قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 1.185 ريال وبنسبة صعود 9 في المئة، فيما حل سهم النفط العمانية للتسويق في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 1.000 ريال وبنسبة تغير 6 في المئة. واعتلى سهم العمانية المتحدة للتأمين صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 146,690 ريال وبنسبة 21 في المئة. وتصدر سهم الباطنة للطاقة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 551,928 سهما وبنسبة 14 في المئة.