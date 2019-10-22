طرح دفعة أولى من المواقع التعدينية مكتملة الموافقات.. قريبا

مسقط - الرؤية

قال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، إنَّ لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات التي اعتمدتها الهيئة هي الأولى من نوعها من حيث تناولها لتنظيم عمليات الاستثمار في المواقع التعدينية. وكشف أنَّ الهيئة ستقوم خلال الفترة المقبلة بطرح الدفعة الأولى من المواقع التعدينية مكتملة الموافقات من الجهات المختصة.

وقال البوسعيدي إنَّ اللائحة تأتي في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للتعدين للنهوض بالقطاع وإدارته بشكل مهني وفاعل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة؛ من خلال تحديد مناطق تعدينية ذات مساحات مختلفة، والتي توجد بها مؤشرات جيدة على توافر مختلف الخامات المعدنية، والحصول على الموافقات اللازمة لها، ثم عرضها للاستثمار بمنهجية التفاضل والتنافس كفرص جاهزة للاستثمار.

وأضاف: ستُسهم لائحة المزايدات للمواقع التعدينية والخامات في جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية إلى قطاع التعدين في السلطنة؛ من خلال خلق فرص استثمارية حقيقية وجاذبة، توفر الجهد والوقت والمال على المستثمر في البحث عن مواقع تموضع مختلف الخامات، كما تمكن الهيئة من اختيار المستثمر الأمثل والقادر ماليا وفنيا على خلق قيمة محلية مضافة؛ من خلال إقامة صناعات مرتبطة بمختلف الخامات وخلق فرص عمل مرتبطة بها، وتعزيز مبدأ الشفافية في منح التراخيص وتسهيل إجراءات استصدارها.

وقال سعادته: تتضمن اللائحة 4 طُرق ووسائل لعرض المواقع التعدينية؛ أولها: المزايدة العامة ومن خلالها يتم عرض الموقع لجميع المستثمرين من داخل السلطنة أو خارجها، والثانية: المزايدة المحدودة والتي من خلالها يتم استهداف الشركات العاملة في قطاع التعدين بحسب طبيعة الموقع ونوع الخامات الموجودة فيه، أما الثالثة فالمزايدة المحلية.

وتضمُّ اللائحة 63 مادة و8 فصول، وبمقتضى اللائحة فإنَّ المديرية العامة لشؤون استثمارات المعادن بالهيئة العامة للتعدين تعد سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المؤسسات والشركات الراغبة في التنافس على المواقع التعدينية مقابل رسم يقرره المجلس.