السلطنة تستضيف المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا 2020

الرؤية - نجلاء عبدالعال

تستضيفُ السلطنة -مُمثلة بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة"- المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا (ISRTC2020)، خلال الفترة 10-12 فبراير 2020، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وبالتعاون مع أكبر مؤسستين تعملان في مجالات البيئة والاستدامة في العالم.

وقال محمد بن سليمان الحارثي نائب الرئيس للتطوير الإستراتيجي في شركة "بيئة" -في مؤتمر صحفي، أمس- إنَّ المؤتمر يعد منصة إقليمية لتسريع نشر الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنَّ المؤتمر يهدف للمساهمة في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنويع مصادر الدخل في السلطنة، بالتركيز على العوامل الأساسية؛ مثل: التكنولوجيا الحديثة وما يترتب عليها من تغيير في طبيعة العمل مستقبلا؛ وبالتالي ما يحتاج عمله لمواكبة هذا التغيير، وكذلك آليات التحكم في الكربون والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحقيق اقتصاد بيئي ومستدام؛ مما يجعل السلطنة قوة رائدة في التحول التكنولوجي نحو مستقبل مستدام، كما تهدف "بيئة" بشكل أساسي إلى صنع التغيير، وحث الجهات المشاركة للعمل بوتيرة متسارعة لوضع الحلول وتطوير البنية الأساسية المستدامة، واتخاذ القرارات الصديقة للبيئة التي تشجع تبني الممارسات المستدامة في قطاعات الأعمال المختلفة. ومن المنتظر أن يستقطب المؤتمر عددا من الخبراء، والأكاديميين، وواضعي السياسات والشركاء الإستراتيجيين، إضافة لإنشاء منصة إقليمية لتسريع نشر الابتكارات التكنولوجية المتطورة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، في طبعتها الأولى.

وقال الحارثي إنَّ المؤتمر سيسلط الضوء على أهداف التنمية المستدامة والرؤية المستقبلية في إدارة الموارد، آخذين بعين الاعتبار آفاق الثورة الصناعية الرابعة وأحدث الحلول التكنولوجية التي تُسهم في الحد من التحديات البيئية، ونأمل أن يُسهم المؤتمر في دعم مساعي السلطنة؛ لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال ربط الخبرات العالمية وتوحيد الجهود بين القطاعات المختلفة.

ويُشارك في الإعداد للمؤتمر الرابطة الدولية للنفايات الصلبة (ISWA) -وهي من أكبر المنظمات العالمية المعنية بالبيئة والاستدامة- إضافة إلى مختصين من "المؤتمرات العالمية والابتكار والتكنولوجيا المستدامة" "G-STICمن أجل تنظيم المؤتمر لتوفير طريقة آمنة وفعالة ومبتكرة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وتنويع مصادر الدخل.

وقالت الدكتورة فيرلي فانديوييرد مديرة السياسات لسلسلة مؤتمرات (G-STIC): سعداء بالعمل مع "المؤتمر الدولي للاستدامة والموارد والتكنولوجيا ISRTC"، مؤكدة أنه يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكثر كفاءة عن طريق استخدام الحلول التكنولوجية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم والمنطقة والسلطنة ككل لا يتجزأ مع خصوصية كل منطقة ودولة عن غيرها؛ لذلك فإن المؤتمر في السلطنة سيركز أكثر على كيفية الحفاظ على التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة باستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق الرؤية عمان 2040.

واستعرض المهندس سعيد الشنفري المدير التنفيذي لمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، عن إمكانيات المركز الذي صمم بأعلى المقاييس العالمية لجذب واستضافة أهم الفعاليات والمؤتمرات المحلية والعالمية، كما حصل على أعلى درجات الاستدامة البيئية في تصميمه، محققا أعلى تقييم "ليد" في السلطنة بفئته الذهبية لتطبيقه الاعتبارات الأساسية للأبنية الخضراء بهدف تحقيق التنمية المستدامة.