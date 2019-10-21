الموج الأزرق يصطدم بمرباط .. والنصر في ضيافة المارد العرباوي بالأسبوع السادس من الدوري

مسقط – وليد الخفيف

تنطلق اليوم 4 مباريات ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري العماني الممتاز لكرة القدم، إذ يحل صحم المتصدر ضيفاً على مرباط بمجمع صلالة الرياضي، ويلتقي نادي عمان مع فنجاء بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر ويتأهب العروبة الجريح لاستقبال النصر بمجمع صور الرياضي، ويحتضن مجمع الرستاق الرياضي لقاء السويق والسيب.

وتبدو طموحات المصري محمد عمر كبيرة لتحقيق فوزه الخامس والاحتفاظ بالقمة، مستفيدا من المعنويات العالية بعد الفوز في الجولة الماضية على العروبة.

في المقابل يظهر المدرب الوطني حسين الحضري في المنطقة الفنية لنادي مرباط ويحدوه الأمل في أول تجربة في مشواره كمدرب لتحقيق أول نقاط لفريقه الذي يعاني في القاع، بعدما تلقى 4 خسائر.

وأعلنت إدارة مرباط عزمها تعيين الحضري مدربا رسميا للفريق بحسب ما أفاد رئيس النادي الذي أبدى ثقته الكبيرة في قدرة الدولي السابق على تعديل المسار.

وظهر مرباط بشكل أفضل من ذي قبل في المباراة الأخيرة أمام مسقط غير أن جهود لاعبيه لم تشفع لتحقيق نقطة التعادل على أقل تقدير، فالعلامة الكاملة كانت من نصيب فارس العاصمة، وبعد تحقيقه لفوزين متتالين في بداية مثالية يتطلع رجال المدرب الوطني نبيل مبارك لمواصلة الانتصارات في بداية تبدو مثالية لنادي عمان الذي يستضيف فنجاء القادم من خسارة على يد النصر.

ويحتل نادي عمان المركز الثالث برصيد 9 نقاط، مقابل 5 نقاط لنادي فنجاء الذي يحتل المركز العاشر.

ورغم خسارة فنجاء في جنوب السلطنة الجولة الماضية غير أن عددا من المحللين أشادوا بعطاء لاعبيه، مشككين في صحة ركلة الجزاء التي ترجمها النصر لهدف الفوز عبر لاعبه المهاري حمد الحبسي في الوقت بدل الضائع.

وفاز نادي عمان الجولة الماضية على الرستاق في ملعبه، فالطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها نبيل مبارك تزامناً مع براعة حارس المرمى محمد الذيب كانت وراء الظفر بالعلامة الكاملة.

ويخوض العروبة مباراة صعبة عندما يستقبل النصر على أرضه بالعفية، فالمارد الذي صام عن الفوز في الجولات الخمس مكتفياً بنقطة وحيدة في رصيده إثر التعادل يطمح في تحقيق فوز ينعش به آماله ويعزز من ثقة اللاعبين والجهاز الفني الذي يترأسه المصري أبو طالب العيسوي.

وخسر العروبة الجولة الماضية من صحم بعدما كان متقدماً حتى الشوط الثاني، ويبدو أنَّ النقص العددي في صفوفه كان سبباً للخسارة بحسب ما أفاد مدرب الفريق.

ويراهن المارد هذا الموسم على فريق قوامه الرئيسي من شباب النادي ومخرجاته، فحماس العروبة سيواجهه خبرة النصر الذي سيخوض اللقاء تحت قيادة أكرم حبريش بعد إقالة رادان.

ورغم فوز النصر الجولة الماضية غير أنَّه مازال في منطقة القاع برصيد 4 نقاط من 4 مباريات ويتبقى له مباراة مؤجلة، وعلى مجمع الرستاق الرياضي يأمل السويق في تعويض الخسارة الكبيرة التي مُني بها الفريق من ظفار الجولة الماضية 4 – صفر، متطلعاً لتجاوز عقبة السيب.

وتعادل السيب – 8 نقاط - الجولة الماضية أمام بهلاء 2-2 بعدما كان متقدماً بهدفين، الأمر الذي كان وراء انتقاد لاذع من جماهير النادي لمدرب الفريق، أما الرستاق – 8 نقاط - فتبدو طموحاته كبيرة في تحقيق فوز يعوض به الخسارة من نادي عمان بهدف الجولة الماضية.