اليوم.. انطلاق منافسات الرماية.. وزوجي البولينج .. واللجنة التنظيمية تنتقل للبحرين

مسقط – الرؤية

تنطلق اليوم منافسات الرماية، وذلك في مسابقة بندقية 10متر ومسدس 10 متر ومسابقة تراب 75 طبقا وسكيت 75 ضمن الدورة الخليجية السادسة لرياضة المرأة الخليجية والتي تستضيفها دولة الكويت حتى ٣٠ أكتوبر الجاري، وتسعى من خلالها راميات السلطنة لتحقيق النتائج الإيجابية والميداليات الملونة، كما اعتاد عليهن راميات السلطنة، حيث تقام المنافسات في ميدان اتحاد الرماية بالجهراء، واعتماد نقل اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية لرياضة المرأة لممكلة البحرين برئاسة الشيخة حياة الفهد بعد ختام هذه الدورة، وستخضع منتخبات اليد والسلة للراحة الإجبارية فيما تنطلق منافسات الزوجي للبولينج والتي ستحاول فيها لاعبات المنتخب تحقيق نتيجة إيجابية.

منافسات البولينج

حققت اللاعبة البحرينية نادية العوضي الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي للبولينج، وحقت زميلتها نورة سلطان المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية للاعبة الكويتية هنادي خليفة، ولم تستطع لاعبات المنتخب المحافظة على الميداليات المحققة في الدورة الماضية.

كما حققت اللاعبة عزيزة البريكية المركز السابع برصيد ١٠٩٩ نقطة، وحلت لاعبة المنتخب سارة المسكرية في المركز العاشر برصيد ١٠٧٤ نقطة وجاءت عائشة السيبانية في المركز الحادي عشر برصية ١٠٧٢ نقطة، أما اللاعبة ريان الحارثية جاءت في المركز ١٩ برصيد ٩٠١ نقطة.

وخسر منتخب السلة لقاء الافتتاح الذي جمعه مع المنتخب الكويتي وذلك بنتيجة ٧٤ / ٣١ في مباراة استطاع لاعبات منتخبنا من مجاراة المنتخب الكويتي في الفترة الأولى والثانية، ولكن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبات المنتخب الكويتي جعلهم من حسم النقاط لمصلحتهم، كما أن التركيز لم يكن حاضرا لدى لاعبات منتخبنا فقد أهدرنا بما يقارب ١٥ نقطة من ضربات الجزاء التي لم تستغل من قبل لاعبات المنتخب.

من جانبه أوضح خليل المعشري، مدرب منتخب اليد، أن الخسارة من المنتخب الإماراتي في أول المباريات جاء بسبب عدم التركيز من قبل لاعبات المنتخب وأهدرن العديد من الفرص المحققة والسانحة للتسجيل وخاصة في الشوط الثاني.

وتابع المعشري أن المنتخب كان جيدا في الشوط الأول رغم البداية التي لم تكن ترقي بالمنتخب ولكن اللاعبات استطعن العودة بالنتيجة وتعديلها وأخذ الأسبقية، وأشار المعشري في الشوط الثاني غلبت خبرة لاعبات المنتخب الإماراتي شجاعة وحيوية لاعبات منتخبنا الذي عرفن كيفية تسيير مجريات الشوط الثاني من المباراة لمصلحتهم.

وفي سياق متصل وصل مساء أمس منتخب الطائرة لمطار الكويت للمشاركة في الدورة السادسة، حيث سيعقد اليوم الاجتماع الفني للمسابقة، وكذلك إجراء القرعة لإصدار جدول المباراة.

من جانبه أوضح فيصل المقبالي مدرب منتخب الفتيات للكرة الطائرة أن المنتخب أنهى المعسكرين أمس الأول وأن اللاعبات جاهزات لخوض غمار البطولة.

ويتكون وفد المنتخب من سهيلة سيف محمد القيوضي الإدارية وجوخة بنت حمدان الجهورية أخصائية علاج طبيعي وفيصل بن يوسف بن خميس المقبالي مدربا ومريم ربيع سالمين الجابري مساعدة مدرب واللاعبات هن شهيرة محمد عبدالرحيم الزدجالي وأحلام حديد العريمي ورهام حمدان راشد الشيزاوي ولقاء عبدالله الحوسني وزهرة حديد العريمي ومريم هلال العريمي ومروة سالم الخميسي ومريم جمعة المقبالي ومريم عبدالله حمد الجهوري ولطيفة بلال علي الشبلي وفاطمة علي صالح الفارسي ومريم سبات الشبلي.