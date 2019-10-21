فرق السلطنة تواصل تحقيق الإنجازات في "الألعاب العسكرية" بالصين

مسقط - الرؤية

تواصل الفرق الرياضية لقوات السلطان المسلحة تحقيق إنجازاتها في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، والتي تستمر فعالياتها حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتأهل منتخب الكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور الـ16 بعد أن تغلب الفريق (أ) في مباراتيه على منتخبي سريلانكا والبرازيل ضمن الدور الأول من المسابقة، وتمكن الفريق (ب) من الوصول إلى نفس الدور بعد تفوقه على منتخب الدومينيكان وبشوطين نظيفين، وخسارته أمام المرشح الأول لحمل لقب الدورة.

وبمناسبة هذا التفوق قال النقيب جوي سالم بن سعيد الجامودي مدير المنتخب: "وصولنا للدور الـ 16 هو إنجاز لفريقينا، ويمنحنا دافعا قويا للوصول إلى الدور الثمانية، وأتمنى للفريقين الوصول لمنصات التتويج في هذه الدورة". وأكد المدرب بدر بن سعيد الصبحي أن الفريقين جاهزين لخوض منافسات الدور الـ 16، وقال: "نفكر الآن في المرحلة الثانية، وفريقانا جاهزان لتحقيق أفضل النتائج في هذه الدورة والتي تضم عددا كبيرا من أقوى الفرق على مستوى العالم".

وقال اللاعب نوح بن راشد الجلبوبي: "الحمد لله على الفوز والوصول للدور الـ16، بعد تحقيقنا الفوز على منتخب البرازيل حيث كان مباراة قوية جداً، فالمنتخب البرازيلي من المنتخبات الأولى في التصنيف العالمي ولكن بتركيزنا في المباراة وعزيمتنا استطعنا التفوق عليه، ونتمنى التوفيق لفريقينا في هذه المرحلة".

وقال اللاعب هيثم بن خلفان الشريقي: "تعد المنافسات في دورة الألعاب العسكرية ذات مستوى فني عال جدا، بحكم وجود فرق كبيرة وأسماء عالمية لها خبرة طويلة وألقاب كثيرة، ولكن سنبذل قصارى جهدنا".