الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

فرق السلطنة تواصل تحقيق الإنجازات في "الألعاب العسكرية" بالصين

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:03 م بتوقيت مسقط

فرق السلطنة تواصل تحقيق الإنجازات في "الألعاب العسكرية" بالصين

 

مسقط - الرؤية

تواصل الفرق الرياضية لقوات السلطان المسلحة تحقيق إنجازاتها في دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية، والتي تستمر فعالياتها حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتأهل منتخب الكرة الطائرة الشاطئية إلى الدور الـ16 بعد أن تغلب الفريق (أ) في مباراتيه على منتخبي سريلانكا والبرازيل ضمن الدور الأول من المسابقة، وتمكن الفريق (ب) من الوصول إلى نفس الدور بعد  تفوقه على منتخب الدومينيكان وبشوطين نظيفين، وخسارته أمام المرشح الأول لحمل لقب الدورة.

وبمناسبة هذا التفوق قال النقيب جوي سالم بن سعيد الجامودي مدير المنتخب: "وصولنا للدور الـ 16 هو إنجاز لفريقينا، ويمنحنا دافعا قويا للوصول إلى الدور الثمانية، وأتمنى للفريقين الوصول لمنصات التتويج في هذه الدورة". وأكد المدرب بدر بن سعيد الصبحي أن الفريقين جاهزين لخوض منافسات الدور الـ 16، وقال: "نفكر الآن في المرحلة الثانية، وفريقانا جاهزان لتحقيق أفضل النتائج في هذه الدورة والتي تضم عددا كبيرا من أقوى الفرق على مستوى العالم".

وقال اللاعب نوح بن راشد الجلبوبي: "الحمد لله على الفوز والوصول للدور الـ16، بعد تحقيقنا الفوز على منتخب البرازيل حيث كان مباراة قوية جداً، فالمنتخب البرازيلي من المنتخبات الأولى في التصنيف العالمي ولكن بتركيزنا في المباراة وعزيمتنا استطعنا التفوق عليه، ونتمنى التوفيق لفريقينا في هذه المرحلة".

وقال اللاعب هيثم بن خلفان الشريقي: "تعد المنافسات في دورة الألعاب العسكرية ذات مستوى فني عال جدا، بحكم وجود فرق كبيرة وأسماء عالمية لها خبرة طويلة وألقاب كثيرة، ولكن سنبذل قصارى جهدنا".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 أكتوبر 2019

منتخبنا العسكري يلاقي نظيره الكندي في مستهل مشواره بدورة الألعاب العسكرية بالصين

المزيد

20 أكتوبر 2019

منتخبنا العسكري يعبر اليونان ويبلغ الدور الثاني لدورة الألعاب العسكرية بالصين

المزيد

11 يناير 2017

"عمانتل" تواصل تحقيق الإنجازات بنتائج تتجاوز التوقعات.. و2016 "عام استثنائي" في تاريخ الشركة

المزيد

11 أكتوبر 2015

بعثة السلطنة تحصد 3 ميداليات في ختام دورة الألعاب العسكرية بكوريا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

خبراء أرصاد: مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انطلاق "الأيام الخليجية" بحزمة من الفعاليات الداعمة لمسيرة العمل المشترك وتوثيق عرى الأخوة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الاقتصاد - محلي

بيع مليوني برميل من نفط عُمان بعلاوة 0.25 دولار

الاقتصاد - محلي

شرطة عمان تحتفل بافتتاح مركز شهب أصعيب ومبنى الخدمات بولاية رخيوت

المحليات - شرطة

المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة