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على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد

البلوشي يلتقي وزير شؤون العلاقات الخارجية بحكومة جيرسي

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

البلوشي يلتقي وزير شؤون العلاقات الخارجية بحكومة جيرسي

 

 

واشنطن - العمانية

التقى معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بالسيناتور إيان جورست وزير شؤون العلاقات الخارجية لحكومة جيرسي؛ وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت بواشنطن خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري.

تطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين وحرص السلطنة على تعزيزها مع دول العالم واستعراض العلاقات الاستثمارية القائمة وإمكانية تطويرها وزيادة النشاط التجاري بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان آخر التطورات المتعلقة بتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين السلطنة وحكومة جيرسي.

حضر اللقاء من الجانب العماني سعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة وعدد من المسؤولين بوزارة المالية، فيما حضرها من جانب حكومة جيرسي عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة المالية.

 

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