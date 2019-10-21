90 شركة تستعرض خدماتها في معرض عمان للأمن والسلامة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

رعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس افتتاح النسخة الخامسة من معرض عمان للأمن والسلامة والحرائق، الذي يُعد الأكبر من نوعه في مجال الأمن والسلامة والحرائق في السلطنة، ويستمر المعرض في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض حتى الغد، ويشارك فيه أكثر من 90 شركة عارضة محلية ودولية.

وتعرض الجهات المشاركة الحلول والتقنيات والابتكارات الحديثة والمنتجات والخدمات المناسبة للسلطنة وبيئة العمل فيها خاصة القطاع النفطي، واستعرض عدد كبير من الشركات العاملة في مجال النفط والغاز في السلطنة الإجراءات والأجهزة والمعدات الخاصة بنظم الأمن والسلامة، كما ضم المعرض نظماً وأجهزة تلبي احتياجات كل القطاعات مثل الهيئات الصناعية والتجارية، والطيران، والبناء، والنقل، وغيرها.

ويتوافق تصميم معرض عُمان للأمن والسلامة والحرائق 2019، مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية من خلال ربط المشاركين من الموردين والموزعين والمصنعين من مجال الأمن والسلامة والحرائق، مع متخذي القرار في القطاعين العام والخاص، مما يجعل من المعرض منصة حقيقية للتواصل وبدء الشراكات الجديدة، بالإضافة إلى تعريف مختلف الفئات بأحدث ما يتعلق بمجال الأمن والسلامة والحرائق.

ويسلط المعرض الضوء على: الأمن التجاري، وإدارة الأزمات والمخاطر، والبنية الأساسية الهامة، والطوارئ والإنقاذ، والحرائق و الحماية منها، وإدارة المخاطر والكوارث، وأمن المعلومات، والسلامة والصحة، والبيت والمكتب والمدينة الذكية، والتدريب والاستشارات، وسلامة وأمن المواصلات والنقل، والمركبات بدون طيار (UAV).

ويقام المعرض بدعم من منظمة السلامة العالمية (WSO)، و"أدفانتيج" النمسا، وجمعية "فايرستوب" للمقاولين الدولية (FCIA)، والرابطة الألمانية للحماية من الحرائق (GFPA)، ومؤسسة السلامة والصحة المهنية (IOSH)، والرابطة الدولية لمحترفي الأمن والسلامة (ISSPA)، وفريق عُمان للسلامة والصحة المهنية والبيئة (OHSE)، وجمعية عمان للسلامة على الطرق (ORSA)، وجمعية السلامة والصحة المهنية (OSHA)، ومجلس السلامة الباكستاني، وجمعية محترفي السلامة المسجلين، ومجلس سلامة النفط والغاز.