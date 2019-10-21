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حلقة عمل إقليمية حول تقنية المعلومات لـ"الملكية الصناعية"

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

انطلقت أمس حلقة عمل إقليمية حول تقنية المعلومات لمكاتب الملكية الصناعية تحت رعاية سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، وتنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المُنظمة العالمية  للملكية الفكرية "الوايبو"، بمشاركة متحدثين من داخل وخارج السلطنة بحضور مختصين في الملكية الفكرية من 16 دولة خليجية وعربية.

وقال أحمد بن محمد السعيدي مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إن حلقة العمل تتطرق إلى استخدام الأنظمة الآلية للملكية الصناعية وتطوير الخدمات الإلكترونية لتحسين الفعالية التشغيلية لأصحاب مكاتب الملكية الصناعية، وكذلك وضع الأنظمة الآلية في المنطقة العربية والفرص والتحديات والتجربة العمانية في أتمتة العمل الإلكتروني ومقترحات التحول إلى بيئة إلكترونية.

وقال هشام فايد رئيس قسم الدعم التقني بالمنظمة العالمية  للملكية الفكرية "الوايبو" إن الملكية الفكرية من أكثر الموضوعات حيوية حول العالم لما لها من دور مؤثر كأداة دفع وتنشيط للاقتصاد، موضحًا أنَّ لتكنولوجيا المعلومات دور كبير في المساعدة على رفع كفاءة العمل وتسهيل وتبسيط وسرعة الإجراءات بمكاتب الملكية الفكرية.

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