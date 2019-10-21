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64% مساهمة القطاعات غير النفطية.. و4.1% ارتفاعا في إسهامات الزراعة والأسماك

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

الإثنين 21 أكتوبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

1.9% تراجعا في إجمالي الناتج المحلي للسلطنة إلى 14.05 مليار ريال بنهاية يونيو

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

بلغ إجمالي الناتج المحلي للسلطنة نحو 14.05 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بتراجع طفيف عمَّا كان عليه في نهاية النصف الأول من 2018، وذلك بنسبة 1.9% بالأسعار الجارية، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المجلس الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي  14 مليارا و49 مليون ريال عُماني، مقارنة مع 14 مليارا و325 مليون ريال عماني في نهاية النصف 2018. وارتفع الناتج المحلي من الأنشطة النفطية بنسبة 2.1%، مسجلا 5 مليارات و107 مليون ريال عماني؛ منها 4 مليارات و314 مليون ريال عماني تقريبا من النفط الخام، وبنسبة ارتفاع 1.5% عمَّا كان عليه في نهاية النصف الأول من 2018، وارتفعت قيمة أنشطة الغاز الطبيعي إلى 794 مليون ريال تقريبًا، وبنسبة 5.6%.

وفي المُقابل بلغ إجمالي الناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية 9 مليارات و567 مليون ريال عماني تقريبا وبنسبة 64% من إجمالي الناتج المحلي للسلطنة، لكنه جاء متراجعًا بنسبة 3.4% عمَّا كان عليه إجمالي الناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية في نهاية الفترة المُقابلة من العام الماضي.

وواصل الناتج المحلي من الأنشطة المتعلقة بالزراعة والأسماك الارتفاع النسبي محققة زيادة 4.1% عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من العام الماضي، وإن كانت القيمة مازالت قليلة حيث بلغ الناتج المحلي منها في النصف الأول من العام الجاري 330 مليون ريال تقريباً مقارنة مع 317 مليون ريال.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الأنشطة الصناعية تراجعاً مما أثر في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للأنشطة الصناعية مليارين و407 ملايين ريال مقارنة مع مليارين و664 مليون ريال تقريبًا، وبنسبة تراجع 9.6%؛ وكان من أكبر التراجعات بين الأنشطة الصناعية هي الصناعات التحويلية، حيث تراجع الناتج المحلي منها بنسبة 11.8%، ليصل إلى مليار و192 مليون ريال، مقابل مليار و352 مليون ريال في نهاية يونيو 2018، وكذلك تراجع الناتج من الصناعات التحويلية التي تقع في بند "أخرى" وتشمل صناعة المنتجات النفطية المكررة، لتصل إلى 666 مليون ريال بنسبة تراجع 17.1%، عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من العام الماضي والذي بلغ 804 ملايين ريال تقريبًا.

وشهد الناتج المحلي من أنشطة الإنشاءات تراجعًا بنسبة وصلت على 10.5% ليقف عند 891 مليون ريال تقريبًا، وتراجع الناتج من أنشطة التعدين واستغلال المحاجر إلى أقل من 70 مليون ريال، تراجع الناتج من صناعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.1% إلى 526 مليون ريال، وكان النشاط الوحيد بين الأنشطة الصناعية في النصف الأول الذي سجل ارتفاعًا هو إمدادات الكهرباء والمياه وبلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 254 مليون ريال بزيادة نسبتها 4.2%.

وتباينت مُساهمة قطاع الأنشطة الخدمية بين ارتفاع وتراجع، ووصل الإجمالي من القطاع إلى 6 مليارات و831 مليون ريال تقريبًا بنسبة تراجع 1.4% على أساس سنوي؛ وفي مكوناته تراجع الناتج من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.4% إلى مليار و46 مليون ريال، وارتفع الناتج من أنشطة الوساطة المالية بنسبة 1.2% إلى 969 مليون ريال تقريبًا، وتراجع الناتج من الإدارة العامة والدفاع بنسبة 4% إلى مليار و702 مليون، وارتفع الناتج من الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 5% إلى 704 ملايين، كما ارتفع الناتج من أنشطة في بند "الخدمات الأخرى إلى مليار و465 مليون ريال بنسبة 2.7%.

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