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المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:51 م بتوقيت مسقط

المستشفى السلطاني يحصد جائزة "استراتيجية إدارة التغيير المتميزة" بمؤتمر "الخليج للموارد البشرية"

 

مسقط - الرؤية

حصد المستشفى السلطاني جائزة التميز في استراتيجية إدارة التغيير المتميزة وذلك خلال مؤتمر الخليج للموارد البشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٩ الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم ١٥ أكتوبر الجاري، وشارك فيه المستشفى بمشروع "تطبيق نظام الحضور للمواعيد وفق الوقت المبين على ورقة الموعد في كافة العيادات الخارجية بالمستشفى السلطاني".

شمل التكريم المشاريع المتميزة من منطقة الخليج العربي في مجالات إدارة الثروات البشرية واستراتيجيات تطوير الأفراد.

وتعد هذه الجائزة اعترافا بحرص المستشفى السلطاني في تطوير خدماته التي تقدم إلى مراجعي المستشفى بما في ذلك تطوير آلية عمل العيادات الخارجية التي بلغ إجمالي عدد خدمات المواعيد الخارجية فيها ٣٥٠ ألف خدمة موعد خارجي خلال عام ٢٠١٨، وتضاف إلى قائمة إنجازات المستشفى السلطاني ونجاحاته، حيث منحت تقديراً لاستراتيجيته الشاملة وجهود موظفيه المخلصة في سبيل تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمراجعين، مع السعي المتواصل لكافة الطواقم الإدارية والصحية  لتفعيل الابتكار والتحسين المستمر للخدمات والأنظمة التي تقدم بغية دعم مسيرة التنمية والبناء لوطننا عمان تحت الحكم النير لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وبرزت لدى المراجعين إشكالية تتمثل في طول الفترة الزمنية التي يستغرقها المراجع في انتظار معاينته وتقديم الرعاية التشخيصية أو العلاجية له في العيادات الخارجية التي كانت تصل في السابق إلى ساعات عديدة من الانتظار، لذا ومن أجل تحسين وتطوير العمل أجري تحليل عميق للمعطيات والبيانات المختلفة المتعلقة بخدمات العيادات الخارجية، وتقييم فعالية استخدام كل الموارد اللازمة لتطوير خدمات العيادات الخارجية ، وتحليل مسار المراجع ضمن خدمة الموعد الخارجي لكل نوع من أنواع العيادات المقدمة؛ وعلى ضوء نتائج قراءات التحليلات والمعطيات تمّ اتخاذ قرار تنفيذ مشروع "الحضور إلى الموعد بالعيادات الخارجية وفق الوقت المبين على ورقة الموعد" وذلك بهدف تحقيق استخدام أفضل للموارد ، وتقليص الوقت الإجمالي الذي يستغرقه المراجع في الانتظار لمقابلة المختصين من أجل معاينته في العيادات الخارجية.

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