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"التنمية" تطلق برنامجا لتحويل أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود لـ"معتمدة على ذاتها"

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

"التنمية" تطلق برنامجا لتحويل أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود لـ"معتمدة على ذاتها"

 

مسقط - الرؤية

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلةً بدائرة تنمية وتمكين الأسرة، أمس، حلقة عمل توعوية حول "برنامج تمكين" الذي يهدف إلى تمكين أسر وأفراد الضمان الاجتماعي اجتماعياً واقتصادياً.

واستهدفت الحلقة عدد 40 مستفيداً من خدمات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود من عمر 18-40 سنة، وعضوات جمعيات المرأة العمانية بمحافظة مسقط، وكذلك موظفي وزارة التنمية الاجتماعية العاملين في مجال تنمية وتمكين الأسرة.

وهدفت الحلقة التي أقيمت بدائرة التنمية الاجتماعية بمسقط إلى زيادة وعي أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بأهمية مشاركة أفرادها في تحسين المستوى المعيشي للأسر، والتعريف ببرنامج تمكين وأهم مساراته وأهدافه، وكذلك العمل على تحويل أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود إلى أسر معتمدة على ذاتها تعزيزاً لمفهوم العمل الذاتي.

وبدأت أعمال حلقة العمل التوعوية بكلمة قدمتها فاطمة بنت عبدالله الراشدية مديرة مساعدة لدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية أشارت خلالها إلى أن استراتيجية العمل الاجتماعي 2016 – 2025 أولت اهتماماً كبيراً للأسرة العمانية ووضعتها في قلب السياسات الاجتماعية، وتتصدى هذه الاستراتيجية لتحديات المرحلة القادمة من خلال وضع الأسس المتينة لبناء نظام حماية اجتماعية شامل يتفاعل مع القطاعات الاجتماعية الأخرى؛ في إطار يسمح بتناسق التدخلات وتكاملها وارتباطها بصورة وثيقة بالاقتصاد الوطني في السلطنة.

 وقدّمت عزة بنت ثابت العبرية رئيسة قسم التثقيف والتوعية بدائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية عرضاً حول برنامج تمكين، واستعرض كل من هلال بن عبدالله المقبالي ومحمد بن سعيد الحجري عرضاً حول الخدمات المقدمة من صندوق رفد لأصحاب الضمان الاجتماعي.

وفي الختام عرضت أميرة بنت عبدالله المسرورية من دائرة مشاريع متناهية الصغر ببنك التنمية العماني البرامج المقدمة للمرأة من بنك التنمية العماني.

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