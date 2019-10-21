لجنة الخطة الاستراتيجية تختتم ندوة "تحليل الوضع الراهن" بكلية عمان للعلوم الصحية

مسقط- الرؤية

اختتمت أمس الإثنين في القاعة الرئيسية بالمعهد العالي للتخصصات الصحية حلقة عمل بعنوان "تحليل الوضع الراهن والأدوات المستخدمة في بناء الخطة الاستراتيجية 2021 – 2025" التي نظمتها ليومين لجنة الخطة الاستراتيجية بكلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي بالتعاون مع المديرية العامة للتخطيط والدراسات.

وهدفت الحلقة إلى تحديد آليات وأساليب تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وزيادة معرفة المشاركين بأسس وأولويات الخطة التي استندت على الأولويات الوطنية والأهداف الواردة في "رؤية عمان 2040" وكذلك برؤية ورسالة وأهداف الكلية والمعهد العالي.

واشتملت فعاليات الحلقة على محاضرات حول أدوات التحليل البيئي ومجموعات عمل تتعلق بتحليل البيئة الداخلية لتحديد جوانب القوة والضعف في الكلية والمعهد وتحليل البيئة الخارجية لاكتشاف الفرص والتهديدات، وقد تمّ تحديد الأنشطة التي يجب أن ينفذها المشاركون بعد الحلقة.

وشارك في الحلقة عدد من القيادات من كوادر الكلية والمعهد العالي (38 مشاركا)، وحاضر خلالها محاضران من المختصين في إدارة التخطيط الاستراتيجي من المديرية العامة للتخطيط والدراسات في وزارة الصحة.