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السنيدي يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية والتجارة المجري

الإثنين 21 أكتوبر 2019 06:44 م بتوقيت مسقط

السنيدي يبحث تعزيز التعاون مع وزير الخارجية والتجارة المجري

مسقط – الرؤية

 

التقى  معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بمكتبه أمس بمعالي بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر والوفد المرافق له.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية المختلفة وكذلك مشروعي اتفاقية التشجيع والحماية المتبادل للاستثمارات بين البلدين واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني. وكانت السلطنة قد وقعت مع جمهورية المجر في وقت سابق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2018م.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة المجرية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقنية معالجة المياه وتصريفها إضافة إلى الاستثمارات المجرية في السلطنة بمجال النفط والغاز.

 

 

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