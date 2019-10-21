"دليل للنفط" تؤهل وتوظف 50 شابا عمانيا

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ شركة دليل للنفط اتفاقية تدريب مقرون بالتوظيف مع معهد الخليج الدولي للإدارة والتكنولوجيا؛ بهدف تأهيل 50 شابا عمانيا من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم الجامعي والبكالوريوس في مختلف القطاعات. وقَّع الاتفاقية من جانب شركة دليل للنفط كلٌّ من: تشانغ جيانلي المدير العام التنفيذي، وعبدالله بن أحمد الشنفري نائب المدير العام التنفيذي، ومن جانب معهد الخليج للإدارة والتكنولوجيا: الدكتور أحمد الفارسي رئيس مجلس إدارة المعهد.

وتأتي الاتفاقية في إطار الجهود المبذولة لتعزيز فرص توظيف الشباب العماني من حملة الشهادات الجامعية في القطاع الخاص، وتمكينهم من خلال التدريب واكتساب المعارف للمشاركة في خدمة وطنهم.

وقال الوليد المعولي مدير أول دائرة الإمداد والتموين بشركة دليل للنفط: إنَّ أحد الأهداف التي تسعى إليها شركة دليل للنفط هو تنمية رأس المال البشري، خاصة فيما يتعلق بالتدريب المقرون بالتشغيل، وذلك من خلال تمكين الشباب العماني للعمل في القطاع الخاص بشكل عام، وقطاع النفط والغاز بشكل خاص.

وأضاف المعولي أنَّ هذا النوع من التدريب موجه إلى الشباب الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات؛ بحيث تقوم شركة دليل للنفط على تمويل الدعم المطلوب لإدراج الشباب في مختلف أنماط التدريب وتأهيلهم للانضمام في قطاعات الأعمال المختلفة. كما أن هذه المبادرة تمثل بداية للعديد من المبادرات التي نأمل تحقيقها؛ إذ إنَّ توفير الفرص الوظيفية يمثل هدفا وطنيا ومجتمعيا على حدٍّ سواء. ويؤكد التوجه ثقتنا بقدرات المواطن العماني، والمساهمة في تعزيز الكوادر العاملة في القطاع الخاص بشكل أوسع وفي مختلف التخصصات.

وأكد د. أحمد الفارسي رئيس مجلس إدارة معهد الخليج لإدارة التكنولوجيا، أنَّ الاتفاقية جاءت بهدف تأهيل الشباب العماني للعمل في القطاع الخاص، ويسعى معهد الخليج لأن تكون نافذة يتم من خلالها تدريب شباب أكفاء يخوضون غمار العمل بكل اقتدار وكفاءة. وتتعدَّد القطاعات التي يتدرب فيها العمانيون من حملة الشهادات الجامعية منها القطاعات الفنية المعنية بالمراقبة البيئية والقطاعات التربوية والتعليمية والمالية... وغيرها من القطاعات.