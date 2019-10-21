"صحار الدولي" يحتفي مع موظفاته بيوم المرأة العمانية

مسقط - الرؤية

نظَّم "صحار الدولي" احتفالية خاصة بيوم المرأة العمانية للموظفات في المكتب الرئيسي لصحار الدولي في مجمع السيف؛ انطلاقًا من إيمانه بأهمية تمكين المرأة العُمانية من خلال الحرص على فتح الآفاق الوظيفية لهن، وكذلك توفير عوامل التطور المستدام للمرأة العمانية بشكل عام؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة.

وشهد الحفل مشاركة أكثر من 100 موظفة في مسابقات ممتعة، وتم توزيع الجوائز على الحضور. وألقت الدكتورة ياسمين البلوشية عميدة كلية مسقط، كلمة ملهمة شاركت فيها الحضور مسيرتها وإنجازاتها.

من جانبها، قالت ماهرة بنت صالح الرئيسية مساعدة مدير عام ورئيس قسم الموارد البشرية بصحار الدولي: ملتزمون بتوفير بيئة عمل تكاملية مميزة لجميع الموظفين من أجل فتح آفاق أوسع للمساهمة والبناء، وإتاحة الفرصة لهم للارتقاء والنمو على المستوى الشخصي، جنبا إلى جنب مع تطور ونمو البنك؛ وبالتالي فإن التمكين المستمر للكوادر النسائية في صحار الدولي، يأتي على رأس اهتماماتنا. ويفتخر البنك بتبني قدرات المرأة باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتنفيذ رؤيتنا في مجال التميز المصرفي بما يتناسب مع الأهداف الإستراتيجية للبنك. وتعكس احتفالاتنا بيوم المرأة العُمانية المواكبة لاحتفالات السلطنة بالمرأة العمانية، والامتنان الذي نكنه لموظفاتنا ومساهمتهن في تحقيق رؤية حضرة صاحب الجلالة، وتعبر هذه الاحتفالية عن الشكر والتقدير الذي يكنه صحار الدولي لموظفاته؛ حيث أصبحت العديد من النساء العمانيات اليوم في مناصب وظيفية قيادية في الكثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ونهنئ ونشجع كافة النساء للمضي قدما ليصبحن نماذج يحتذى بها للمساهمة في بناء دولة عصرية يشار إليها بالبنان.

ويُواصل صحار تعزيز مكانته كمؤسسة حريصة على المساواة بين الجنسين، ودعم تطور المرأة في مواقع العمل من خلال إتاحة فرص وظيفية متكافئة، وبرامج مستمرة لتنمية المهارات والتدريب على القيادة، مع إستراتيجيته الفعالة لتنمية الموارد البشرية، وكذلك حرصه على دعم رائدات الأعمال؛ حيث يمتلك صحار الدولي نسبة كبيرة ومتزايدة من النساء في مختلف المناصب، لا سيما الإدارة التنفيذية العليا. وقد أعلن صحار الدولي عن بعض الامتيازات الحصرية للموظفات ضمن إطار المؤسسة، بما في ذلك مجموعة من الخصومات في عدد من المستشفيات الخاصة، وحصص يوجا مجانية لمدة 6 أشهر في نادي كازا يوجا، إلى جانب باقات مخفضة للسبا.