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بتكلفة 25 مليون ريال وعلى مساحة 20000 متر مربع

"ميناء صحار" يوقع اتفاقية لإنشاء مصنع للمنتجات الأسمنتية في المنطقة الحرة

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

"ميناء صحار" يوقع اتفاقية لإنشاء مصنع للمنتجات الأسمنتية في المنطقة الحرة

 

صحار - الرؤية

وقَّع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع "ولد القناص الدولية" لإنشاء مصنع للمنتجات الأسمنتية في المنطقة الحرة بصحار. ووقَّع الاتفاقية من جانب ميناء صحار والمنطقة الحرة: سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل ولد القناص الدولية مالكها سالم بن خلفان المعمري.

وقال عمر بن محمود المحرزي الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصحار ونائب الرئيس التنفيذي لميناء صحار: في رحلتنا نحو تحقيق هدفنا الإستراتيجي في أن نصبح مركزاً لوجستيًّا رائداً على مستوى المنطقة، نواصل مساعينا في جذب استثمارات جديدة من شأنها تعزيز تنافسية المنطقة الحرة بصحار. والمشروع هو الأول من نوعه في المنطقة الحرة. ويُمكن للمصنع الجديد استخدام المنتجات الثانوية الناتجة عن المصانع الأخرى في المنطقة الحرة مثل مصانع السبائك الحديدية كمواد أولية لعمله؛ الأمر الذي ينسجم مع تطلعاتنا لتأسيس بيئة عمل متكاملة في المنطقة الحرة بصحار.

وسيغطِّي المشروع المحلي -الذي تبلغ تكلفته 25 مليون ريال عماني- مساحة 20.000 متر مربع في المنطقة الحرة بصحار، كما سيقوم لاحقاً بتوسيع أنشطته لتشمل تصنيع الأسمنت الأبيض...وغيرها من المنتجات المصاحبة. كما سيُسهم المشروع في تعزيز صادرات السلطنة من هذه المنتجات إلى دول مجلس التعاون والأسواق الإفريقية.

من جهته، قال سالم بن خلفان المعمري: نفخر بأن نكون جزءًا من المنطقة الحرة بصحار والمساهمة في دعم الصناعات الأخرى القائمة في هذه البيئة الواعدة. وسيُسهم المشروع الضخم في توفير العديد من فرص العمل للشباب العماني.

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