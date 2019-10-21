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24% زيادة في عائدات "هواوي" بالربع الثالث

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:33 م بتوقيت مسقط

24% زيادة في عائدات "هواوي" بالربع الثالث

مسقط - الرؤية

كشفتْ هواوي عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام 2019، مُعلِنة أنَّها حققت عائدات بلغت قيمتها 610.8 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 24.4% على أساس سنوي. وبلغ هامش الربح الصافي للشركة في هذه الفترة 8.7% في أعمال المشغلين.

ومن خلال التركيز على أعمال البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، استمرَّت هواوي في تعزيز كفاءة وجودة أعمالها، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما أولت الشركة اهتماماً كبيراً لمجال البحث والتطوير، ليُسهم في زيادة الاستقرار التشغيلي والتنظيمي وتعزيز أداء الشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019.

ومع تسارع انتشار شبكة الجيل الخامس في العالم، واصلت هواوي تقديم حلول مبتكرة مع الشركات الرائدة في هذا المجال عبر إطلاق برنامج (Super 5G Uplink)، وبرنامج شبكة النقل الذكية والمبسطة...وغيرهما من الحلول العصرية. وعملت الشركة أيضا مع شركاء الصناعة لتأسيس تحالف صناعي وقاعدة ابتكار صناعي لشبكة الجيل الخامس لتمكين الابتكار، ودفع عجلة التنمية المشتركة لمختلف المؤسسات في هذا المجال.

ومنذ بداية العام 2019 وحتى الآن، وقَّعت هواوي مع شركاء مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم على أكثر من 60 عقداً للاستخدام التجاري لتقنية الجيل الخامس، وقامت بشحن أكثر من 400 ألف وحدة (Massive MIMO AAU) لشبكة 5G في العالم. كما شهدت أعمال هواوي في إنتاج الإرسال البصري واتصالات البيانات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات نموا مطرداً.

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