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"هيتاشي" تستعرض أحدث منتجاتها بالتعاون مع "محسن حيدر درويش"

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:32 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

قدَّمت "هيتاشي" عرضا في السلطنة لتشكيلة واسعة من المنتجات من طرازات أجهزة التبريد والتسخين والحلول عالية الكفاءة. وأقيم العرض في فندق كراون بلازا في القرم، بالشراكة مع محسن حيدر درويش لخدمات البنية الأساسية.

وقال أحمد عقل المدير العام لشركة هيتاشي-جونسون كونترولز، الشرق الأوسط وإفريقيا: في سوق تنافسية مثل السلطنة، يكون أحد أهم النقاط مثار القلق والاهتمام لجلب واكتساب الملاك أو الأفراد خفض التكاليف المرتبطة بتشغيل أجهزة تكييف الهواء دون المساس سلباً براحة الشخص الشاغل للمبنى، وهذا ما سعت هيتاشي للتركيز عليه وإيجاد الحلول له، وهو السبب وراء اتخاذنا لهذه المبادرة كي نعرض ونقدم لزبائننا هنا في سلطنة عمان كل ما يحتاجون لمعرفته عن تشكيلة منتجات وحلول هيتاشي المتاحة لهم بشأن ما يتعلق باحتياجات أنظمة تكييف الهواء.

وقال جايابراكاش مينون مدير شركة محسن حيدر درويش: ظلت هيتاشي تحتل الصدارة دائما في مجالات حلول منتجات التسخين والتهوية والتكييف طيلة عدة عقود وظلت تقدم تقنيات ابتكارية تهدف لتحسين وتطوير الكفاءة وفي نفس الوقت توفر الراحة الكاملة للزبون مع خفض استهلاك الطاقة. ويسر شركة محسن حيدر درويش بصفتها أحد الموفرين الرئيسيين لمنتجات وخدمات التسخين والتهوية والتكييف في السلطنة أن تعمل كشريك لهيتاشي لجلب تشكيلة عالية الجودة من المنتجات للزبائن هنا في عمان.

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