البنك الوطني يطلق خطة الاستثمار المنظم لتعزيز فرص الادخار

مسقط - الرؤية

أطلقَ البنك الوطني العُماني خطة الاستثمار المُنظم (SIP) لمساعدة عملائه على الادخار وتكوين ثروات للمستقبل، وتهدف الخطة إلى توجيه العملاء وإرشادهم حول فرص الاستثمار في الأسواق المالية العالمية، ومساعدتهم على استثمار مبلغ دوري من أموالهم بما يضمن لهم مصدر دخل ثابتا وقيِّما.

وقال جون تشانج المدير العام رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الوطني العُماني: صممنا خطة الاستثمار المنظم (SIP) للأفراد الطامحين في تكوين ثروات؛ فهي تقدم لهم ميزتين أساسيتين؛ أولاهما: توفير مدخرات شهرية للمستثمر. ونهدف إلى مساعدة العملاء على اتباع ثقافة الادخار المنتظم، ونثق أنه في حالة الاعتماد على المبالغ المتبقية في حساب بنكي واحد في نهاية كل شهر، تكون النتيجة عدم ادخار أي شيء على الإطلاق. لذا؛ جاءت هذه الخطة لتكون الحل الأمثل لهذا التحدي. أما الميزة الثانية، فهي أن خطة الاستثمار المنظم (SIP) تتيح لهم فرصة رائعة لتنويع استثماراتهم؛ فقد اعتاد الأشخاص على الاستثمار في قطاع العقارات بغض النظر عن حالة السوق، ومع هذه الخطة، سيكون لديهم الثقة الكافية لتوسيع محفظة استثماراتهم واكتشاف القطاعات المُجدية التي توفر لهم سيولة أكبر وعائدات أفضل.

ومن خلال خطة الاستثمار المنظم (SIP) وخبرات فريق المحللين لدى البنك الوطني العُماني، الذي يستكشف الفرص داخل السوق المحلي وخارجه، أصبح بإمكان عملاء البنك الاستعداد للمستقبل بما يمكنهم على سبيل المثال من توفير تعليم أفضل لأبنائهم ومدخرات وعائدات عند التقاعد.