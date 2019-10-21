الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

تتويج "صلالة للميثانول" بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 05:15 م بتوقيت مسقط

تتويج "صلالة للميثانول" بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

 

مسقط - الرؤية

حَصَدت شركة صلالة للميثانول -إحدى استثمارات مجموعة النفط العمانية وأوربك- جائزة الوصيف الأول ضمن شركات الفئة المتوسطة بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط في نسختها الثانية؛ تكريماً لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

وجاء التكريم في حفل أقيم بهذه المناسبة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من ممثلي كبرى الشركات العالمية والشخصيات البارزة في الشرق الأوسط. وتصنَّف هذه الجائزة ضمن الجوائز العالمية المرموقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتخضع للعديد من المعايير المرتبطة بمعايير التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال المهندس نوفل بن سعيد السعيدي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصلالة للميثانول: إنَّ مجموعة النفط العمانية وأوربك تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: هذا التكريم خير دليل على تناغم أعمال استثمارات المجموعة مع الرؤية الشاملة للمجموعة. وأشار السعيدي إلى أنَّ المجموعة تسعى للخروج برؤية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية لجميع استثماراتها؛ بهدف تحقيق الأفضل للمجتمعات المحلية في مختلف أرجاء السلطنة.

وقد دعمت ومولت شركة صلالة للميثانول -من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية- العديد من البرامج والمشاريع في مجال التعليم والتدريب، والتدريب المقرون بالتوظيف والصحة والرياضة والشباب ودعم المؤسسات والجمعيات الأهلية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة... وغيرها من المبادرات الاجتماعية والبيئية، وبلغ إجمالي البرامج والمشاريع التي مولتها الشركة خلال الفترة من العام 2012 إلى أكتوبر الجاري 276 مبادرة، بتكلفة 14 مليون دولار، مُركِّزة على مجالات بناء القدرات البشرية وشؤون المجتمع والدعم والهبات، كما خصصت الشركة مبلغ مليوني دولار سنوياً لدعم مشاريع المجتمع.

ويتمحوَر عمل الشركة في المسؤولية الاجتماعية حول تحديد المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها في المحافظة؛ من خلال خطتها الفعالة لإشراك أصحاب الشأن من الجهات الرسمية والمجتمع المحلي وإجراء مشاورات مستمرة لكي تؤدي الشركة دورها كشريك حقيقي في التنمية المستدامة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 سبتمبر 2017

"صلالة للميثانول" تتوج بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي

المزيد

06 أكتوبر 2018

تتويج "مصفاة الدقم" بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دبي

المزيد

15 يناير 2018

تتويج "الطيران العماني" و"العمانية للغاز المسال" و"صلالة للميثانول" بجائزة "الغرفة" للمسؤولية الاجتماعية

المزيد

03 أغسطس 2019

كشوب: "صلالة للميثانول" تضيف بُعدا جديدا للمسؤولية الاجتماعية برعاية "ملتقى الإعلام الجديد"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"تنمية نخيل عُمان" تدشن علامتها التجارية الثانية "نزوى" في ختام فعاليات يوم الغذاء العالمي

الاقتصاد - محلي

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة