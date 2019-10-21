تتويج "صلالة للميثانول" بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية

مسقط - الرؤية

حَصَدت شركة صلالة للميثانول -إحدى استثمارات مجموعة النفط العمانية وأوربك- جائزة الوصيف الأول ضمن شركات الفئة المتوسطة بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط في نسختها الثانية؛ تكريماً لدورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية بمحافظة ظفار.

وجاء التكريم في حفل أقيم بهذه المناسبة في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من ممثلي كبرى الشركات العالمية والشخصيات البارزة في الشرق الأوسط. وتصنَّف هذه الجائزة ضمن الجوائز العالمية المرموقة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتخضع للعديد من المعايير المرتبطة بمعايير التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال المهندس نوفل بن سعيد السعيدي القائم بأعمال المدير التنفيذي لصلالة للميثانول: إنَّ مجموعة النفط العمانية وأوربك تعتبر المسؤولية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتها بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف: هذا التكريم خير دليل على تناغم أعمال استثمارات المجموعة مع الرؤية الشاملة للمجموعة. وأشار السعيدي إلى أنَّ المجموعة تسعى للخروج برؤية متكاملة للمسؤولية الاجتماعية لجميع استثماراتها؛ بهدف تحقيق الأفضل للمجتمعات المحلية في مختلف أرجاء السلطنة.

وقد دعمت ومولت شركة صلالة للميثانول -من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية- العديد من البرامج والمشاريع في مجال التعليم والتدريب، والتدريب المقرون بالتوظيف والصحة والرياضة والشباب ودعم المؤسسات والجمعيات الأهلية ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة... وغيرها من المبادرات الاجتماعية والبيئية، وبلغ إجمالي البرامج والمشاريع التي مولتها الشركة خلال الفترة من العام 2012 إلى أكتوبر الجاري 276 مبادرة، بتكلفة 14 مليون دولار، مُركِّزة على مجالات بناء القدرات البشرية وشؤون المجتمع والدعم والهبات، كما خصصت الشركة مبلغ مليوني دولار سنوياً لدعم مشاريع المجتمع.

ويتمحوَر عمل الشركة في المسؤولية الاجتماعية حول تحديد المجالات الرئيسية التي يجب معالجتها في المحافظة؛ من خلال خطتها الفعالة لإشراك أصحاب الشأن من الجهات الرسمية والمجتمع المحلي وإجراء مشاورات مستمرة لكي تؤدي الشركة دورها كشريك حقيقي في التنمية المستدامة.