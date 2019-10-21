رصد هزة أرضية تبعد عن مسندم بـ 146 كم

مسقط - الرؤية
أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، برصد زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر في جنوب إيران، الساعة 02:58:09 بالتوقيت المحلي.
وأشار المركز أن عمق الزلزال يبلغ 7 كم، ويبعد عن محافظة مسندم حوالي 146 كم.
الإثنين 21 أكتوبر 2019 04:30 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، برصد زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر في جنوب إيران، الساعة 02:58:09 بالتوقيت المحلي.
وأشار المركز أن عمق الزلزال يبلغ 7 كم، ويبعد عن محافظة مسندم حوالي 146 كم.
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