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رصد هزة أرضية تبعد عن مسندم بـ 146 كم

الإثنين 21 أكتوبر 2019 04:30 م بتوقيت مسقط

رصد هزة أرضية تبعد عن مسندم بـ 146 كم

 

مسقط - الرؤية

أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، برصد زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر في جنوب إيران، الساعة 02:58:09 بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز أن عمق الزلزال يبلغ 7 كم، ويبعد عن محافظة مسندم حوالي 146 كم.

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