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تنامي الطلب على الخام العماني في منطقة الشرق الأوسط وآسيا

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:53 م بتوقيت مسقط

تنامي الطلب على الخام العماني في منطقة الشرق الأوسط وآسيا

 

دبي- الوكالات

نظمت بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، مزاداً لصالح وزارة النفط والغاز في السلطنة، والذي شهد بيع شحنة من مزيج نفط خام عُمان بعلاوة تضاف إلى أسعار البيع الرسمية، الأمر الذي يعكس تنامي الطلب على النفط الخام في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

وتم بيع الشحنة المكونة من 2 مليون برميل من مزيج نفط خام عُمان تسليم ديسمبر 2019 بعلاوة بلغت 0.25 دولار أمريكي للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر. هذا وكانت منصة مزادات بورصة دبي للطاقة قد شهدت مشاركة 14 شركة في المزاد الذي أقيم اليوم، حيث تم تقديم ما يزيد عن 17 عطاء خلال نافذة زمنية تبلغ دقيقتين. ويتم احتساب أسعار البيع الرسمية لخام عُمان على أساس المتوسط الشهري لسعر المؤشر اليومي لبورصة دبي للطاقة.

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