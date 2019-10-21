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بالفيديو.. "أحداث دموية" تنهي مباراة لكرة القدم في المكسيك

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:40 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "أحداث دموية" تنهي مباراة لكرة القدم في المكسيك

نيو مكسيكو - الوكالات

انتهى أسبوع من العنف والاحتجاجات في المكسيك بمشكلة جديدة، عقب إلغاء مباراة بالدوري المحلي بين أتليتيكو سان لويس وكيريتارو، قبل 5 دقائق من النهاية بسبب اشتباكات بين المشجعين.

وكان الفريق الزائر كيريتارو متقدما 2-0 قبل أن يلغي الحكم المباراة، بعدما ألقى مشجعون أجساما على بعضهم واقتحم بعضهم الملعب.

وهذه المرة الثانية في ثلاثة أيام التي تحدث فيها أعمال عنف في مباراة كبيرة في المكسيك.

واضطر المسؤولون الخميس الماضي إلى إلغاء مباراة في الدرجة الثانية بين دورادوس وأتلانتي بعد معارك عنيفة في مدينة كولياكان بشمال غرب البلاد بسبب أمور تتعلق بعصابات تهريب المخدرات.

وظهرت مشاهد هزلية أيضا في الملعب في فيراكروز الجمعة عندما احتج لاعبو أصحاب الأرض على عدم الحصول على رواتبهم ورفضوا لمس الكرة في اللحظات الأولى من المواجهة أمام تيغريس.

وسجل تيغريس مرتين في أول أربع دقائق بينما وقف لاعبو فيراكروز دون حركة، وبدأ الفريق صاحب الأرض بعد ذلك في اللعب بشكل معتاد وخسر 3-1 في نتيجة تركته في المركز الأخير بالدوري المحلي.

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