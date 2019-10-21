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كلّ حرّ بشهوة الطين يعلو

الإثنين 21 أكتوبر 2019 01:28 م بتوقيت مسقط

كلّ حرّ بشهوة الطين يعلو

 

د. ريم سليمان الخش| باريس

 

عاشقٌ جدّ معْرض عن ضلالِ

وجوى الروح والعٌ في اشتعالِ

//

إذْ تراه مفاعِلا نوويّا

لإنفجارٍ مهيئا جدّ عالِ !!

//

طاقة الحب عنده ألف ذئبٍ

ضارياتٍ وبدرها في اكتمالِ

//

إذْ تراها على الملامح تبدو

في احتدامٍ مكهربٍ جدّ صالِ !!

//

تتلوى على اقتناصٍ مدمّى

وهواها مهيّئٌ لاقتتالِ

//

بيد أنّ اتقاء ربٍّ عظيمٍ

حوّل الحبّ طاقة للمعالي!

//

حيث يغدو مفاعل النفس فنّا

باذخ الحرف مشبعا بالكمال

//

كلّ حرّ بشهوة الطين يعلو

ينضح الفن نبعة بانسيال

//

كل شعرٍ مضمّخ من عروقٍ

نازفاتٍ من صبّوة وانفعال

يشحن القلبَ زخمها حين تشدو

فتراه مهيّئا لاشتعال

//

كلّ فنٍ وقوده نفس وحشٍ

حوّلت ما بها لضخ الجمال

//

طاقة المرء عقله إذْ تسامى

يجعل الطين واحة من خيال

 

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