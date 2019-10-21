د. ريم سليمان الخش| باريس
عاشقٌ جدّ معْرض عن ضلالِ
وجوى الروح والعٌ في اشتعالِ
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إذْ تراه مفاعِلا نوويّا
لإنفجارٍ مهيئا جدّ عالِ !!
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طاقة الحب عنده ألف ذئبٍ
ضارياتٍ وبدرها في اكتمالِ
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إذْ تراها على الملامح تبدو
في احتدامٍ مكهربٍ جدّ صالِ !!
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تتلوى على اقتناصٍ مدمّى
وهواها مهيّئٌ لاقتتالِ
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بيد أنّ اتقاء ربٍّ عظيمٍ
حوّل الحبّ طاقة للمعالي!
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حيث يغدو مفاعل النفس فنّا
باذخ الحرف مشبعا بالكمال
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كلّ حرّ بشهوة الطين يعلو
ينضح الفن نبعة بانسيال
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كل شعرٍ مضمّخ من عروقٍ
نازفاتٍ من صبّوة وانفعال
يشحن القلبَ زخمها حين تشدو
فتراه مهيّئا لاشتعال
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كلّ فنٍ وقوده نفس وحشٍ
حوّلت ما بها لضخ الجمال
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طاقة المرء عقله إذْ تسامى
يجعل الطين واحة من خيال