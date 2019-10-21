انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.17 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بلغ 59 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 60.76 دولار أمريكي.
الإثنين 21 أكتوبر 2019 12:53 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.17 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بلغ 59 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 60.76 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
16 أكتوبر 2019
29 أغسطس 2019
14 مايو 2019
05 يوليو 2016