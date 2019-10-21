انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر ‎نفط عُمان الرسمي في بورصة دبي للطاقة تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الاثنين 60.17 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضًا بلغ 59 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 60.76 دولار أمريكي.