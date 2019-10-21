أنا والأرض

سعيد الصقلاوي | مسقط
نائب رئيس اتحاد الكُتّاب العرب ورئيس جمعية الكُتَّاب والأدباء العمانية
همست للأرض: إني الحب والشغفُ
وإنني لست للأحزان أعترفُ
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وإنني بسمة الأوطان أجمعها
وإنني الطير والأحلام والصحف
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وإنني الباصر الميمون طائره
نبوئتي بيقين القلب تنكشفُ
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قد تستدل بسيماء على ثقة
لكنما في الضمير الحق يعتكفُ
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قالت:
نسجتك من روحي ومن بدني
فصرت أنت أنا الإنسان والخزفُ
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ولا ازال بك الدنيا وزخرفها
ولا تزال بي المعنى الذي يصفُ
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رواية الدهر والتاريخ يسردها
وإننا من ضياء الله نغترفُ
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وإنني بك حبلى أينما نظرت
عيناك فيك وفي الأكوان تنسرفُ
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مذ جئت تسعى ونبضي فيك كلمته
وصوته .. هل ترى ما أنت تقترفُ
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وهل ستدرك يوماً أننا رحمٌ
وأن حزنك يشقيني ويجترفُ