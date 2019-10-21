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أنا والأرض

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

أنا والأرض

 

سعيد الصقلاوي | مسقط

 

نائب رئيس اتحاد الكُتّاب العرب ورئيس جمعية الكُتَّاب والأدباء العمانية

 

همست للأرض: إني الحب والشغفُ

وإنني لست للأحزان أعترفُ

//

وإنني بسمة الأوطان أجمعها

وإنني الطير والأحلام والصحف

//

وإنني الباصر الميمون طائره

نبوئتي بيقين القلب تنكشفُ

//

قد تستدل بسيماء على ثقة

لكنما في الضمير الحق يعتكفُ

//

قالت:

نسجتك من روحي ومن بدني

فصرت أنت أنا الإنسان  والخزفُ

//

ولا ازال بك الدنيا  وزخرفها

ولا تزال بي المعنى الذي يصفُ

//

رواية الدهر والتاريخ يسردها

وإننا من ضياء الله نغترفُ

//

وإنني بك حبلى أينما نظرت

عيناك فيك وفي الأكوان تنسرفُ

//

مذ جئت تسعى ونبضي فيك كلمته

وصوته .. هل ترى ما أنت تقترفُ

//

وهل ستدرك يوماً أننا رحمٌ

وأن حزنك يشقيني  ويجترفُ

 

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