سلاح الجو السلطاني العماني ينفذ "الجسر الشرقي 5"

مسقط - الرؤية

شَهِد اللواء الرُّكن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، صباح أمس، انطلاق مجريات تمرين "الجسر الشرقي 5"، والذي يُنفِّذه سلاح الجو السلطاني العماني بمشاركة سلاح الجو الهندي بقاعدة مصيرة الجوية، وتستمرُّ فعالياته حتى 24 من أكتوبر الجاري.

ويأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين الدورية التي يُنفذها سلاح الجو السلطاني العماني، وبمشاركة عدد من الطائرات من سلاح الجو بجمهورية الهند الصديقة، والذي يُقام كل سنتين بالتناوب بين البلدين. ويهدف التمرين لتوطيد الصداقة العمانية-الهندية في المجالات العسكرية وتنفيذ مهام عملياتية مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات مع القوات الصديقة في كلِّ ما من شأنة العمل على الارتقاء بمستويات منتسبي السلاح.