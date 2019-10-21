"قلعة مسندم 1" يستهدف تطوير التعاون العسكري القائم بين السلطنة وبريطانيا

مسقط - الرؤية

في إطار التمارين المشتركة مع القوات الصديقة، نفَّذ الجيشُ السلطانيُّ العُماني -مُمثلا في قوة أمن مسندم- مع وحدات من قوات المارينز البريطانية، عدداً من الفعاليات المشتركة؛ ضمن التمرين العماني البريطاني المشترك "قلعة مسندم 1"، والذي تستمر فعالياته بين الجانبين حتى 29 أكتوبر الجاري.

ويأتِي تنفيذ التمرين بهدف تطوير التعاون العسكري القائم بين الجانبين، وتنفيذ تدريبات مشتركة في مختلف الظروف المناخية والتضاريس الجغرافية والتنوع البيئي، وبما يُحقِّق تبادل الخبرات وكسب المهارات بين الجانبين المشاركين في التمرين.