أمام محافظ ظفار.. الغساني يؤدي قسم اليمين رئيسا للبلدية

◄ البوسعيدي: ضرورة حمل الأمانة وأداء العمل بكل إتقان وإخلاص

صلالة - العمانية

أدَّى سَعَادة الدُّكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي بالمحافظة، قسم اليمين، أمس، أمام معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وقال مَعَالي السيِّد وزير الدولة ومحافظ ظفار، عقب أداء مراسم قسم اليمين، إنَّ رؤية جلالة السلطان للمجالس البلدية أتت لتكون الداعم الأكبر في دفع مسيرة التنمية في البلاد بفكر يستقي من النبع الإسلامي ويتفاعل مع معطيات العصر وسُنن التطور. وأكد معاليه ضرورة حمل الأمانة وأداء العمل بكل إتقان وإخلاص وعدم اتخاذ أي قرار في مجال العمل إلا بعد التأكد من صحة كافة البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله، وضرورة إطلاع الأعضاء على كافة القوانين المنظمة لقانون المجالس البلدية والأنظمة المتبعة.

يُشار إلى أنَّ تأدية اليمين أمام الوزير المختص تأتي استنادا للمادة رقم 10 من قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/2011 والمرسوم السلطاني رقم 43/2012، كما أشارت المادة رقم 5 من القانون على أن تكون رئاسة المجلس لرئيس بلدية ظفار بالنسبة لمحافظة ظفار.