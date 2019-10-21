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ضمن فعاليات اليوم السابع من "مهرجان الثقافة"

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة يلونون الفخار ومسرحيتان في صلالة والبريمي وطرب في مسقط

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة يلونون الفخار ومسرحيتان في صلالة والبريمي وطرب في مسقط


مسقط - الرؤية
شهد مهرجان الثقافة، والذي تنظمه وزارة التراث والثقافة إلى الثالث والعشرين من الشهر الحالي أربع فعاليات متنوعة،  أولها صباح أمس، ضمن فعاليات اليوم السابع.
ونظم أطفال الجمعية العمانية لرعاية الأطفال المعوقين ورشة للتلوين على الفخار، وذلك في مقر الجمعية بمسقط، وتوزّعت الفعاليات على ولاية صلالة وولاية البريمي وولاية بوشر.
حيث قدّمت فرقة صلالة للفنون المسرحية عرضا مسرحيا بعنوان «عربان»، فيما قدمت فرقة مسرح الشرق مسرحية «نسيا منسيا» في البريمي، وكان زوار جراند مول مسقط برفقة فرقة لوجينيا الغنائية.
نظمت الجمعية العمانية لرعاية الأطفال المعوقين يوم أمس حلقة عمل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تركزت حول التلوين على الفخار، وذلك بمقر الجمعية بالعذيبة، وقدمت الحلقة لأطفال التوحد والإعاقة بالجمعية عواطف الفزارية ووعد الفزارية حيث اشتملت على الرسم على الفخاريات المحلية وتقديم فقرة موسيقية بمشاركة عدد من موظفات الجمعية.
وأحيت فرقة لوجينيا العمانية حفلا غنائيا جماهيريا أمام زوار جراند مول مسقط، وتتميز فرقة لوجينيا بلونها الغنائي العالمي بأسلوب الفلامينكو، وقدمت أمام الجمهور وصلات غنائية متنوعة بلغات مختلفة العربية والإنجليزية والإسبانية والسواحلية والهندية والبلوشية. وقد بدأ مشوار الفرقة الرسمية عام 2005 بعد أنهت تجمع شملها عام 2003، وقدمت الفرقة خاصة في الحفلات العامة ألوان غنائية متنوعة باللغات والألحان في محاولة لكسب رضا كافة الأذواق.
وتتنوع فعاليات الإثنين بداية مع الجمعية العمانية للسينما والمسرح حيث سيتم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء تقديم عروض أفلام مسابقة الفاصل الدعائي الثقافي، وفي كلية مسقط بمسرح البرزة ستقام أمسية إنشادية في تمام الساعة 8 مساء، وفي الموج فعاليتان، إحداهما مسرحية ضمن عروض مسرح الشارع في تمام الساعة السابعة مساء، حيث ستقدم فرقة الصحوة المسرحية مسرحية "مصير"، وفي الثامنة مساء في ذات الموقع سيتم تقديم مجموعة من الفنون الشعبية، وفي ولاية صور ستقام الأمسية الشعرية "على وتر القصيدة" بقاعة المديرية العامة للبلديات في الساعة السابعة مساء.

 

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