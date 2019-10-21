الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اختتام5 دورات تدريبية في "التعليم المستمر" بجامعة السلطان بمشاركة 100 موظف

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

اختتام5 دورات تدريبية في "التعليم المستمر" بجامعة السلطان بمشاركة 100 موظف


مسقط - الرؤية
اختتم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة السلطان قابوس خمس دورات تدريبية، شارك فيها 100 موظف من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.  
وتناولت مواضيع الدورات عدة موضوعات منها إدارة المشاريع الاحترافية وإدارة التغيير ومهارات التفاوض والمهارات الإدارية التأسيسية وإدارة الوقت وضغوط العمل قدمها أكاديميون ومتخصصون في المجالات المذكورة.
من جانبه أشار الدكتور زهران بن سالم الصلتي، إلى أن هذه الحزمة من الدورات جاءت بناء على الاحتياجات الفعلية، للمؤسسات بهدف رفع المستوى المعرفي للمشاركين وإكسابهم أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز وتطوير قدراتهم وبالتالي تطور العمل في مؤسساتهم.
وسعت دورة إدارة المشاريع الاحترافية إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشاريع الاحترافية، والتعريف بالعمليات المتضمنة بدورة المشاريع الاحترافية، إلى جانب أفضل الممارسات في إدارة وتسليم المشاريع في الوقت المطلوب وضمن الميزانية المحددة بأعلى جودة وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 21 مشاركاً.
كما هدفت دورة "إدارة التغيير" إلى التعريف بمفهوم إدارة التغيير وأهميته، ودوافعه، وأنواعه، إلى جانب ذكر نماذج للتغيير، والتعريف بمقاومة التغيير، وأسبابها وكيفية التعامل معها. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 25 موظفاً.
وركزت دورة «مهارات التفاوض» على التعرف على الفرق بين الحوار والتفاوض والاقناع على عدة مستويات، والتعرف على النمط السلوكي للموظفين، والتعريف بالأنماط الستة عشر، إلى جانب خطة تنظيم وتطوير الذات وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 15 مشاركاً.
أيضا هدفت دورة «المهارات الإدارية التأسيسية» إلى تعريف المتدربين بمفهوم التواصل الفعال، والتفكير الإبداعي والإيجابي، كما سلطت الضوء على برنامج استنباط الأفكار، والعمل ضمن الفريق، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 22 موظفاً.
بينما ركزت دورة "إدارة الوقت وضغوط العمل "على التعريف بمفهوم إدارة الوقت، وأسباب هدر الوقت، إلى جانب استراتيجيات فاعلة لإدارة الوقت، ودور التقنية في إدارة الوقت.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 مايو 2019

6 دورات وحلقات عمل تدريبية بجامعة السلطان قابوس

المزيد

15 سبتمبر 2019

تدشين حزمة دورات تدريبية بجامعة السلطان قابوس

المزيد

15 سبتمبر 2015

تكريم عدد من موظفي المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس بعد إنهاء دورات تدريبية

المزيد

05 سبتمبر 2016

دورات تدريبية ضمن فعاليات أسبوع الموظفين بجامعة صحار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة