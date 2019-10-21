اختتام5 دورات تدريبية في "التعليم المستمر" بجامعة السلطان بمشاركة 100 موظف



مسقط - الرؤية

اختتم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة السلطان قابوس خمس دورات تدريبية، شارك فيها 100 موظف من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وتناولت مواضيع الدورات عدة موضوعات منها إدارة المشاريع الاحترافية وإدارة التغيير ومهارات التفاوض والمهارات الإدارية التأسيسية وإدارة الوقت وضغوط العمل قدمها أكاديميون ومتخصصون في المجالات المذكورة.

من جانبه أشار الدكتور زهران بن سالم الصلتي، إلى أن هذه الحزمة من الدورات جاءت بناء على الاحتياجات الفعلية، للمؤسسات بهدف رفع المستوى المعرفي للمشاركين وإكسابهم أحدث المفاهيم وأفضل الممارسات التي تساهم في تعزيز وتطوير قدراتهم وبالتالي تطور العمل في مؤسساتهم.

وسعت دورة إدارة المشاريع الاحترافية إلى التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشاريع الاحترافية، والتعريف بالعمليات المتضمنة بدورة المشاريع الاحترافية، إلى جانب أفضل الممارسات في إدارة وتسليم المشاريع في الوقت المطلوب وضمن الميزانية المحددة بأعلى جودة وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 21 مشاركاً.

كما هدفت دورة "إدارة التغيير" إلى التعريف بمفهوم إدارة التغيير وأهميته، ودوافعه، وأنواعه، إلى جانب ذكر نماذج للتغيير، والتعريف بمقاومة التغيير، وأسبابها وكيفية التعامل معها. وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 25 موظفاً.

وركزت دورة «مهارات التفاوض» على التعرف على الفرق بين الحوار والتفاوض والاقناع على عدة مستويات، والتعرف على النمط السلوكي للموظفين، والتعريف بالأنماط الستة عشر، إلى جانب خطة تنظيم وتطوير الذات وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 15 مشاركاً.

أيضا هدفت دورة «المهارات الإدارية التأسيسية» إلى تعريف المتدربين بمفهوم التواصل الفعال، والتفكير الإبداعي والإيجابي، كما سلطت الضوء على برنامج استنباط الأفكار، والعمل ضمن الفريق، وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، بلغ عدد المشاركين في هذه الدورة 22 موظفاً.

بينما ركزت دورة "إدارة الوقت وضغوط العمل "على التعريف بمفهوم إدارة الوقت، وأسباب هدر الوقت، إلى جانب استراتيجيات فاعلة لإدارة الوقت، ودور التقنية في إدارة الوقت.