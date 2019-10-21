90 مشاركا في ورشة "الثورة الصناعية الرابعة" ضمن أنشطة يوم الشباب العماني



صور- الرؤية

تنفذ اللجنة الوطنية للشباب ثلاث ورش في ولاية صور ضمن أنشطتها المصاحبة ليوم الشباب العماني خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، تحت عنوان "مختبر الثورة الصناعية الرابعة" لتكون مختبراتٍ شبابيّة يتعرّف فيها تسعون شابًّا وشابّة على مفهوم الثورة الصناعية الرابعة.

وتُقَدّم هذه الورش الثلاث على التوالي في كلّ من كليّة صور الجامعية، وكليّة صور المهنيّة، والكليّة التطبيقيّة بصور، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، بحضور ثلاثين شابًا وشابّة من كل مؤسسة تعليميّة، وتوجّه هذه المختبرات المتدربين الشباب نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكيفيّة الاستفادة منها وتفعيلها في الوظائف المستقبليّة واستثمارها في مشروعات تجارية خاصّة لا تستهدف السلطنة وحسب، بل وتتخذ من العالميّة طريقًا لها.

وتستمر الأنشطة المصاحبة ليوم الشباب العماني في محافظات السلطنة المختلفة، حيث يحتفي الشباب ضمن تمكين اللجنة لشباب السلطنة بيومهم، إذ تنفّذ جلسة ملهمون (2) في محافظة الظاهرة، ومبادرة «مشاركة وإلهام» في محافظة مسقط، كما تنفذ الفرق الشبابية بإشراف اللجنة احتفالاتها بيوم الشباب العماني في كلّ من: محافظة شمال الباطنة، ومحافظة البريمي، ومحافظة ظفار، ومحافظة مسندم، ومحافظة جنوب الباطنة.