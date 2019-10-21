الإثنين, 21 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"التعليم العالي" تشارك في القمة الخليجية للمنح الدراسية

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"التعليم العالي" تشارك في القمة الخليجية للمنح الدراسية

 

مسقط – الرؤية

شاركت وزارة التعليم العالي ممثلة بالمديرية العامة للبعثات في القمة الخليجية للمنح الدراسية التي نظمتها شركة(BMI) واحتضنتها مدينة أبوظبي يومي ١٦ و ١٧ من أكتوبر الجاري.

وتهدف المشاركةإلى التوسع في الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية واختيار التخصصات التي تسهم في تحقيق أهداف ورؤى الابتعاث الخارجي على مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

والتقى ممثلو الوزارة مع نظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة ممثلو جهات الابتعاث وتبادلوا الخبرات في مجال الإشراف على مختلف برامج الدراسة في الخارج. 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 سبتمبر 2019

السلطنة تشارك في الزيارة الطلابية الخليجية لجامعات ومؤسسات التعليم العالي

المزيد

27 ديسمبر 2018

التعليم العالي ينشر قرارات رفض معادلة بعض المؤهلات الدراسية من الخارج

المزيد

16 يوليو 2017

التعليم العالي تشارك في معرض مؤسسات التعليم العالي

المزيد

03 نوفمبر 2015

اختيار أولى المترشحات للمنح الدراسية المقدمة من البنك الوطني العُماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لبنان: قرارات إصلاحية قبيل انقضاء "مهلة الحريري".. وعشرات الآلاف بالشوارع

دولي - أخبار

السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

الاقتصاد - محلي

إطلاق 3 منصات للتقنيات المالية ضمن استثمارات الصندوق العماني للتكنولوجيا

الاقتصاد - محلي

"مزون للألبان" تطرح باكورة منتجاتها من الحليب الطازج في مختلف مناطق السلطنة

الاقتصاد - محلي

اليوم.. انطلاق فعاليات "أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية" بمسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

وظائف شاغرة للعمانيين في "طيران الإمارات"

الاقتصاد - محلي

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

كم تدفع السعودية لكل جندي أمريكي على أراضيها؟

دولي - أخبار

"الأرصاد": أمطار على بعض المناطق اليوم وغدا

المحليات - أخبار

بالفيديو .. سائق مركبة يتعمد دهس جمل سائب

منوعات - من هنا وهناك

تزايد فرص هطول الأمطار المتفرقة

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة