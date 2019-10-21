"التعليم العالي" تشارك في القمة الخليجية للمنح الدراسية

مسقط – الرؤية

شاركت وزارة التعليم العالي ممثلة بالمديرية العامة للبعثات في القمة الخليجية للمنح الدراسية التي نظمتها شركة(BMI) واحتضنتها مدينة أبوظبي يومي ١٦ و ١٧ من أكتوبر الجاري.

وتهدف المشاركةإلى التوسع في الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية العالمية واختيار التخصصات التي تسهم في تحقيق أهداف ورؤى الابتعاث الخارجي على مستوى المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

والتقى ممثلو الوزارة مع نظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة ممثلو جهات الابتعاث وتبادلوا الخبرات في مجال الإشراف على مختلف برامج الدراسة في الخارج.