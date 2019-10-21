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تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي

الإثنين 21 أكتوبر 2019 08:28 ص بتوقيت مسقط

تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي

مع توجه السلطنة نحو زيادة مصادر الدخل غير النفطية وتعزيز التنويع الاقتصادي في مُختلف القطاعات، تتواصل الجهود من أجل تحقيق تلك الأهداف الطموحة، وما تدشين باكورة منتجات شركة مزون للألبان سوى ترجمة صادقة لهذه الجهود.

ويؤكد طرح هذه المنتجات في السوق أيضًا السعي الحثيث من قبل الجهات المعنية لدعم جهود تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان في مراحل مُتقدمة من الإنتاج. ومن شأن بدء عملية الإنتاج في شركة مزون للألبان أن يطرح المزيد من فرص العمل للشباب، في العديد من الوظائف، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب اللوجستية وخطوط الإمداد والتموين، الأمر الذي سيتيح الفرصة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المأمول. ومع بدء طرح هذه المنتجات، فإنَّ دعم المواطن للمنتج الوطني يمثل مسؤولية وأمانة يجب تأديتها، خاصة وأنَّ المنتجات العمانية باتت تتمتع بشهرة واسعة داخليا وخارجيا، بفضل معايير الجودة المرتفعة.

إن جهود تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي تمضي قدمًا وفق الخطط الموضوعة، وهي تسعى في سبيل ذلك إلى توفير الغذاء المناسب والصحي لكل مواطن، عبر مختلف المنتجات، ومن خير هذه الأرض الطيبة.

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