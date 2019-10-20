السيد أسعد يصل طوكيو للمشاركة في تتويج إمبراطور اليابان

طوكيو- العمانية

بناءً على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وصل صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان الجديد، والمزمع إقامتها خلال الأيام المقبلة.

وكان في استقبال سُّموه والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار طوكيو هانيدا الدولي عدد من المسؤولين اليابانيين. ويرافق صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان خلال مشاركته معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية، وسعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان، وسعادة سيف بن أحمد الصوافي مستشار بمكتب سموه، وسعادة خليفة بن حمد البادي مستشار بمكتب سموه، وسعادة خالد بن هاشل المصلحي رئيس دائرة مكتب أمين عام وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين.