مناقشة برنامج فعاليات "أسبوع الصناعة العمانية 2020"

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة تنظيم فعاليات أسبوع الصناعة العمانية 2020 أمس اجتماعا برئاسة سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذين ومجالس إدارات المصانع للمؤسسات والشركات التجارية العمانية، في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

ويهدف الاجتماع إلى إشراك القطاع الخاص في الفعاليات باعتباره شريكًا فاعلا ومؤثرًا مع القطاع الحكومي في تنمية وتنويع الاقتصاد، وتسليط الضوء على مدى تقدم الصناعة العمانية خلال 50 عامًا من النهضة المباركة والإنجازات التي تحققت والمشاركة بالمنتجات العمانية التي تحظى بالجودة والتنافسية في الأسواق العالمية.

وناقش الاجتماع الفعاليات التي تقام على مدى أسبوع احتفالا بيوم الصناعة العمانية، الذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، وذلك تخليدًا للزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - إلى منطقة الرسيل الصناعية عام ١٩٩١.

وتعمل وزارة التجارة والصناعة على تنمية القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والسجلات الصناعية وتقديم الحوافز الصناعية المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد المناخ المناسب لها وتخطيط وتنفيذ البرامج المعنية بتحديث ورفع أداء وإنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي وتقديم الخدمات المساندة. كما تساهم الاستراتيجية الصناعية 2040 في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونموه، ورفع مستوى التكنولوجيا في التصنيع.