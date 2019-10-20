11% تراجعا بإجمالي التداولات العقارية.. وتسجيل 44 ألف قطعة أرض جديدة

مسقط - الرؤية

قال سعادة عبدالله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان إنّ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي بلغت 1 مليار و822 مليوناً و108 آلاف ريال عماني مقارنة بإجمالي التعاملات العقارية خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 2 مليار و45 مليونا و961 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 11%، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي 61 مليونا و321 ألفا و296 ريالا عمانيا مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 66 مليونا و597 ألفا و957 ريالا عمانيا بنسبة انخفاض قدرها 8%.

وقال سعادته إنّ التعاملات العقارية على مستوى محافظات السلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي بلغت 294487 تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات، منها 54074 تصرفاً في محافظة مسقط و12435 تصرفاً في محافظة ظفار و45186 تصرفاً في محافظة جنوب الباطنة و59679 تصرفاً في محافظة شمال الباطنة و19300 تصرفاً في محافظة جنوب الشرقية و24298 تصرفاً في محافظة شمال الشرقية و41733 تصرفاً في محافظة الداخلية و20133 تصرفاً في محافظة الظاهرة و9171 تصرفاً في محافظة البريمي و4614 تصرفاً في محافظة مسندم بالإضافة إلى 3864 تصرفاً في محافظة الوسطى.

وأوضح المخيني أنّ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 202179 ملكية مقارنة بإصدار 211727 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 5%، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 44168 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 49104 قطعة بنسبة انخفاض قدرها 10% موضحاً أنّ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي بلغت 694 سند ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة من العام الماضي 1101 سند ملكية بنسبة انخفاض قدرها 37%.

وأشار أمين السجل العقاري بأنّ عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 43300 عقد فيما بلغت قيمتها النقدية 697 مليونا و610 آلاف و508 ريالات عمانية مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 44120 عقد بيع بقيمة 713 مليونا و723 ألفا و902 ريال عماني بنسبة انخفاض في عدد العقود والقيمة النقدية قدرها 2%، فيما بلغت الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي 29 مليونا و829 ألفا و774 ريالا عمانيا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 29 مليونا و858 ألفا و776 ريالا عمانيا بنسبة انخفاض قدرها 0.1%.