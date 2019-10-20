"الأهلي الإسلامي" يحتفل بتدشين حساب "قطاف" للجوائز

الرؤية – نجلاء عبدالعال

احتفل "الأهلي الإسلامي"، نافذة الصيرفة الإسلامية التابعة للبنك الأهلي، بتدشين الحساب المُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الجديد "قطاف" تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور عدد من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة والمكرمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك وجمع من كبار المدعوين والحضور، وذلك بفندق كراون بلازا القرم.

وقال يوسف بن سالم الرواحي – نائب المدير العام ورئيس الأهلي الإسلامي إنَّ منتج "قطاف"، الذي يستند إلى مبدأ المضاربة الإسلامية، يوفر للعملاء فرصة استثمار رؤوس أموالهم في الأصول التي تحقق ربحًا، وفي الوقت نفسه، يتيح لهم فرصة التأهل للحصول على جوائز نقدية، عبر نظام السحب الخاضع لعدد من المعايير التي حددها البنك.

ويتيح حساب "قطاف" لحملته التأهل للفوز بجوائز قيمة تبلغ قيمتها أكثر من مليون ريال عُماني، حيث يمكن لأصحاب الحساب السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي (عمان نت) في جميع أنحاء السلطنة مجانا بدون رسوم. كما سيتمتع أصحاب الحساب أيضًا بخدمات الإنترنت المجانية والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

وستقام لحملة الحساب سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية وسحوبات خاصة مع بداية عام 2020، وتقدم السحوبات الأسبوعية جوائز نقدية مضمونة لكل فرع من فروع البنك الأهلي الإسلامي حيث سيكون هناك فائزان من كل فرع بمبلغ 250 ريالا لكل فائز، كما تقام السحوبات الشهرية خلال ثمانية أشهر من العام، حيث ستقدم جائزة نقدية بقيمة 20,000 ريال عماني لكلٍ من الفائزين الثمانية عبر شبكة الفروع المنتشرة في مناطق السلطنة. أما السحب الربع السنوي والذي سوف يكون في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من عام 2020 م فسوف يقدم جائزة نقدية قدرها 100,000 ريال عماني لكل فائز عبر شبكة فروع البنك.

وسيجري البنك سحبا للعملاء في شهر يناير من عام 2020 حيث سيفوز 50 فائزا بمبلغ 1,000 ريال لكل فائز بمعدل 5 فائزين من كل فرع. كما يقام سحب خاص بمناسبة العيد الوطني الـ 50 المجيد وهو عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 2,000 ريال عماني تقدم لعدد 50 فائزا عبر شبكة فروع البنك.

ويتأهل حملة حساب "قطاف" تلقائيًا للسحوبات الأسبوعية والشهرية والخاصة بمجرد الاحتفاظ بمتوسط الحد الأدنى للرصيد البالغ 100 ريال عُماني في الحساب، في حين أن الحد الأدنى للتأهل للسحب ربع السنوي 1,000 ريال عماني، ومع فرص التوفير الفريدة المقترنة بأقصى درجات الراحة للعملاء، يتطلع حساب "قطاف" إلى غرس ثقافة الادخار بين عملائه ومكافأتهم على ولائهم ودعمهم.